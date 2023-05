Roma, escursionista disperso recuperato grazie all'elicottero

Alle prime luci dell'alba un elicottero Hh-139B dell'85esimo Centro di Ricerca e Soccorso (Sar) dell'Aeronautica Militare di stanza sulla base di Pratica di Mare ha soccorso e recuperato l'escursionista disperso da ieri sera nella zona di Caripneto Romano, in provincia di Roma.

L'esatta posizione del disperso è stata individuata poco prima delle 6 del mattino ma l'operazione di recupero è stata alquanto laboriosa a causa della zona impervia in cui si trovava l'uomo, che ha impedito l'atterraggio dell'aeromobile. L'intervento di recupero, richiesto dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Lazio e attivato dal Comando operazioni aerospaziali (Coa) di Poggio Renatico, in provincia di Ferrara, è quindi avvenuto grazie a due operatori tecnici del Cnsas, che hanno eseguito il salvataggio calando un verricello, mediante il quale sono riusciti ad assicurare il disperso ad una barella, per poi imbarcarlo sull'elicottero.

L'uomo, partito dalla località Santa Serena, nel comune di Supino, in compagnia di una coppia di amici, con destinazione monte Malaina, si era allontanato dal gruppo perdendo l'orientamento intorno alle 18:30 di domenica 7 maggio. Il 53enne, residente a Ceccano, è stato poi soccorso in Pian della Faggetta, dove è atterrato l'aeromobile, da un'ambulanza del 118 per i primi accertamenti sanitari e risulta in buone condizioni di salute. L'HH139B è rientrato a Pratica Militare alle 19:30 circa, dove ha ripreso il servizio in prontezza d'allarme.