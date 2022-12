Rifiuti di ogni tipo nella sede dei vigili: protesta dei sindacati

Nell’edificio di via Macedonia, nelle vicinanze del parco della Caffarella a Roma, un tempo c’era un istituto scolastico. Dal 2013 sono ospitati gli uffici della polizia locale del Gruppo sicurezza sociale urbana (Gssu) che si occupa di abusivismo edilizio, di sgomberi e di disagio sociale. Da anni, però, gli stessi vigili urbani, in maniera paradossale, sono costretti a sopportare una serie di difficoltà logistiche. La sede è fatiscente e sia il piano terra sia quello superiore versano in uno stato di degrado preoccupante. Il palazzo è di proprietà del Comune che non interviene per riqualificare la struttura. La denuncia delle pessime condizioni in cui devono operare i caschi bianchi arriva dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Le condizioni degli uffici

La porta di ingresso è divelta, tanto che per mantenerla aperta i vigili utilizzano un sasso. All’interno ci sono cumuli di oggetti abbandonati, probabilmente sequestrati da anni. Materassi, elettrodomestici, divani, ma anche bottiglie di birra vuote e rifiuti vari fanno da cornice nella sala d’ingresso. Il degrado è evidente anche al primo piano. Solamente negli uffici dove alloggiano gli agenti della polizia locale c’è un po’ più di ordine. Sui muri ci sono scritte fatte con bombolette spray, dato che è molto semplice entrare di notte nei locali dei vigili urbani. Insomma, una situazione raccapricciante che fa gridare allo scandalo i sindacati.

Le reazioni