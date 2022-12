Rincorre un lupo in strada con la propria auto: le immagini choc

Al volante della propria auto, si lancia all'inseguimento di un lupo per le strade di Castiglione Chiavarese, in provincia di Genova. Non pago, il responsabile del gesto riprende tutte le fasi della caccia all'animale e le pubblica addirittura sui social, scatenando una furiosa reazione.

Il video, che ha fatto rapidamente il giro del web, è stato diffuso da Vinicio Solari e Lac Piemonte Lega per l'abolizione della caccia. Nelle immagini, girate in notturna, si vede chiaramente il povero animale che, terrorizzato dal rumore del motore e dalla luce dei fari tenta una fuga disperata lungo l'asfalto mentre il suo aguzzino lo tallona da vicino. Non solo un chiaro atto di crudeltà verso il lupo ma anche una corsa folle che avrebbe potuto provocare un incidente coinvolgendo eventualmente anche altre vetture magari provenienti dalla opposta corsia di marcia.

Presumibilmente l'animale si era spinto aldilà del proprio abituale territorio di caccia in cerca di qualche scarto di cibo di cui poter beneficiare, magari dopo aver rovistato nei cassonetti. In lui si è imbattuto l'automobilista responsabile dello sconsiderato gesto il quale, invece di lasciar allontanare il lupo per consentirgli di fuggire e far ritorno nella vegetazione lo ha inseguito a lungo, tallonandolo anche da vicino e senza mai dargli tregua. Il video si interrompe bruscamente, quindi non è dato purtroppo sapere se l'animale sia riuscito a scappare e a mettersi in salvo, oppure se il suo aguzzino si sia spinto ancora più in là.

Il fatto che fosse notte ha evitato che sulle strade di Castiglione Chiavarese ci fossero altre auto, ma è innegabile che l'inseguimento sia stato potenzialmente molto pericoloso.

"Un altro episodio di inseguimento con l'auto della fauna selvatica dalla provincia di Genova" , denuncia su Telegram Limet. "Il malcapitato è di nuovo un lupo. Si tratta di un comportamento penalmente perseguibile, oltre che eticamente deplorevole" , si legge ancora nella nota. "Tallonare gli animali selvatici con l'auto ingenera in essi un elevato grado di stress e paura che può indurli ad improvvisi cambi di direzione, con conseguente rischio di impatto" . Oltre questo, peraltro, "di notte poi la luce dei fanali può abbagliare gli animali, che quindi faticano a capire in che direzione muoversi" . Poi il consiglio a chiunque dovesse venirsi a trovare in una situazione simile: "In caso di incontro ravvicinato, è sempre consigliabile accostare l'auto, inserire le luci di stop e attendere che l'animale o gli animali escano dalla carreggiata".