Rissa in Curva B tra tifosi del Napoli: le immagini fanno il giro dei social

Le immagini della rissa esplosa tra tifosi del Napoli nel corso dell’incontro di campionato perso contro il Milan domenica sera hanno fatto il giro dei social media. Che quella con i rossoneri fosse una partita ad alta tensione per i supporter della squadra azzurra lo si era capito già nei giorni precedenti. Erano stati gli ultras partenopei a rendere il clima già incandescente annunciando lo sciopero del tifo a causa del caro biglietti previsto per il prossimo match di Champions League, sempre contro il Milan, e del divieto di esporre bandiere e striscioni all’interno dello stadio Diego Armando Maradona.

La zuffa

Appena l’arbitro ha fischiato l’avvio dell’incontro la Curva A è rimasta in silenzio, mentre gli ultras della Curva B hanno cominciato a intonare cori offensivi contro il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. L’iniziativa di questo gruppo di tifosi non è piaciuta al resto dello stadio. Dagli altri settori sono partiti fischi e sberleffi nei confronti dei supporter irriducibili. La situazione, però, è peggiorata ben presto quando un folto gruppo di persone ha dato vita a una rissa indecorosa, con calci, pugni, spintoni; uno spettacolo inqualificabile che è stato ripreso da alcuni tifosi, tra cui il giornalista Rai Antonello Perillo, che ha pubblicato il video su Instagram.

Daspo in arrivo

Prima della partita c’era stato molto da fare per la polizia che, come riporta il quotidiano Napoli Today, aveva sanzionato venti persone per violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo, alcune trovate addirittura in possesso di droga. Sono scattate anche alcune denunce per quei tifosi che hanno acceso fumogeni all’esterno dello stadio e per diversi supporter che avevano con sé armi da taglio. Nei loro confronti è stata avviata l’indagine che potrebbe portare all’emissione del Daspo. Multati, infine, nove parcheggiatori abusivi, mentre sono state rimosse con il carro attrezzi ben 136 vetture che sostavano in divieto.