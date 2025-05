Rissa fra tifosi di Atalanta e Inter, morto un 26enne: arrestato un 19enne

Ascolta ora 00:00 00:00

Terribile fatto di sangue questa notte a Bergamo, dove una rissa fra tifosi ha portato all'accoltellamento di un giovane, morto a causa delle ferite. Secondo quanto riferito sino ad ora dalle agenzie di stampa, il responsabile sarebbe già stato preso, e si tratterebbe di un ragazzo di soli 19 anni.

Lo scontro, riportano gli inquirenti, si è verificato intorno all'una di stanotte, fra sabato 3 e domenica 4 maggio. Un gruppo di sostenitori dell'Atalanta si è fronteggiato contro dei tifosi dell'Inter in via dei Ghirardelli, a breve distanza del Gewiss Stadium, stadio dove gioca la squadra locale. La situazione è presto degenerata, e dagli improperi si è passati allo scontro fisico. Purtroppo nella colluttazione un 26enne bergamasco e incensurato è stato accoltellato alla schiena. Una lesione che si è rivelata fatale.

Compresa la gravità del fatto, qualcuno ha provveduto a contattare i soccorsi, ma i sanitari del 118, arrivati a sirene spiegate, non hanno potuto fare nulla per salvare il giovane, risultato essere Riccardo Claris. Una singola coltellata è stata sufficiente a ucciderlo. I soccorritori hanno pertanto potuto constatare solo il decesso: la salma è stata poi trasferita all'obitorio dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove verrà presto eseguita l'autopsia. I carabinieri della stazione locale, giunti sul posto, hanno subito rinvenuto l'arma del delitto, abbandonata a poca distanza dal corpo.

A quanto pare i militari hanno già provveduto a fermare il presunto responsabile, un ragazzo bergamasco di soli 19 anni, anch'egli incensurato. Il giovanissimo, tale Jacopo De Simone, aveva preso parte alla rissa, avvenuta a poca distanza dalla sua abitazione.

Secondo la ricostruzione effettuata dagli uomini dell'Arma, gli animi avrebbero cominciato a scaldarsi all'esterno di un bar in Borgo Santa Caterina, con le due fazioni di tifosi già pronti a scontrarsi. La vittima, Riccardo Claris, sarebbe stato un tifoso dell'Atalanta, mentre il 19enne sarebbe stato sostenitore dell'Inter. Quest'ultimo è stato arrestato e adesso si trova dietro le sbarre del carcere, come disposto dall'autorità giudiziaria. Adesso si attende l'interrogatorio per la convalida.

Nel

frattempo ledei carabinieri, intenzionati a ricostruire tutte quante le dinamiche, proseguono. Sembra che Claris sia intervenuto per difendere il fratello, rimasto coinvolto nella rissa fra ragazzi.