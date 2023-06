Rivoire, il famoso caffè fiorentino ha aperto in Brera

Milano ha arricchito la sua offerta dolciaria e gastronomica, ha aperto lo storico caffè fiorentino “Rivoire”, tutti i giorni dalle undici a mezzanotte, nel bellissimo e centralissimo Quartiere Brera, tra moda, arte e gusto; in via Formentini, che sbuca in via Fiori Chiari, con vista all’ex chiesa di San Carpoforo oggi sede di eventi artistici, culturali, performance e di alcuni dipartimenti dell’Accademia di Belle Arti di Brera; non lontano da via Brera e dallo storico e grande edificio che ospita l’Accademia stessa, la Pinacoteca di Brera, la Biblioteca Nazionale Braidense, l’Osservatorio di Brera, l’Orto Botanico, l’Istituto Lombardo di Scienze e Lettere.

L’arte invade anche il locale, sui muri quella rinascimentale e barocca, creando ambienti eleganti, atmosfere di suggestione, l’elaborazione digitale crea un effetto tridimensionale. Due piani in cui immergersi, tra antico e modernità, tra raffigurazioni dal forte impatto coloristico, legni pregiati, intarsi, marmi e vetri di Murano sapientemente lavorati a mano; il colore rosa della pavimentazione in onice e le poltroncine ricalcano la scelta del colore rosa come tono di bandiera di Rivoire, unitamente ai riflessi oro che accentuano le ricche scenografie. Anche nelle sedi milanesi non manca il laboratorio, protagonista è il cioccolato, il suo profumo inebria e crea subito benessere, cioccolata nelle diverse forme ma anche la tradizionale fumante in tazza, una esperienza sensoriale; non manca la pasticceria di produzione propria ma anche originali ed esclusivi cocktail, raffinati menu con prelibate ricette che utilizzano prodotti e materie prime di qualità e combinano le tradizioni toscane e meneghina, per una pausa o una cena.

Questa nuova apertura continua le celebrazioni dei 150 anni dalla nascita operate dall’imprenditore calabrese Carmine Rotondaro, dal 2016 titolare e direttore creativo della fashion house Collini Milano 1937, da poco ha rilevato il 73% delle quote del celebre locale di Piazza della Signoria, lo storico caffè-cioccolateria Rivoire; è il primo di tre locali, altri due sorgeranno presto in Porta Venezia e sul piazzale della Stazione Cadorna.

Spiega Rotondaro: “Il mio piano è che Rivoire Firenze non sia più solo un luogo e che si affermi come brand internazionale della tradizione italiana. Rivoire è una gemma di storia, prestigio, qualità e fiorentinità che dal suo scrigno di Piazza della Signoria deve proiettare e comunicare verso il mondo intero i contenuti e i codici della sua identità pluricentenaria e della sua promessa di delizie. Nella nostra visione strategica, il Caffè deve diventare la vetrina dei valori del Rivoire contemporaneo e il nostro obiettivo è che questi valori possano essere portati ai quattro angoli del mondo, sorretti da una politica commerciale efficace. Anche stringendo partnership di qualità con operatori locali, ma tutto deve partire da Firenze”.

Lo storico caffè fu fondato nel 1872 da Enrico Rivoire, torinese, cioccolataio ufficiale della Casa Reale Savoia che in quegli anni vede Torino capitale d’Italia; quando i Reali si spostarono nella nuova capitale, Firenze, Rivoire li seguì e aprì un nuovo locale vicino a Palazzo Vecchio. Ancora oggi il laboratorio fa rivivere antiche ricette, ma anche sapori più contemporanei e internazionali, nello spirito di rinnovamento, della convivialità, conservandone la storia, la magia del gusto che stimola i sensi e stupisce i palati più raffinati. Il Caffè diventa ben presto uno dei salotti di Firenze, una vera e propria istituzione, dove si ritrovano nobili, artisti e intellettuali, tra dipinti e atmosfere da sogno. Una magia e una passione che Rivoire è riuscito a tramandare alle future generazioni, diventando grande vanto del made in Italy.