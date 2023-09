Roma, addetto Atac tenta di sedare una rissa e viene pestato dagli stranieri

Un nuovo episodio di violenza nella Capitale. Stavolta a farne le spese è stato un addetto Atac, pestato in pieno giorno da tre uomini e finito in ospedale per aver cercato di sedare una rissa e riportare la calma. L'aggressione si è verificata alla stazione metro Ottaviano e ha generato accese polemiche da parte dei cittadini, stanchi del clima sempre più teso per le strade di Roma, e dei sindacati.

Cosa è accaduto

L'episodio, secondo quanto riferito da RomaToday, si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 20 settembre, intorno alle ore 16.00. Tutto è cominciato quando l'addetto Atac ha notato una rissa presso la stazione Ottaviano della linea A. La lite si stava svolgendo nelle vicinanze dei tornelli, e l'uomo si è avvicinato per cercare di placare gli animi. Purtroppo la situazione è drammaticamente degenerata, tanto che l'addetto Atac è stato aggredito da tre uomini, che si sono scagliati con violenza contro di lui, prendendolo a calci e pugni.

A dare l'allarme è stata una collega dell'uomo, che ha allertato le forze dell'ordine. Sul posto si sono precipitati gli agenti della polizia di Stato. Purtroppo non è stato possibile fermare i responsabili, descritti come tre stranieri, che sono riusciti ad allontanarsi prima dell'arrivo degli uomini in divisa. Coperto di lividi e contusioni, l'addetto Atac ha riferito di essere intervenuto per sedare una lite scoppiata all'uscita della stazione e di essere rimasto coinvolto. Nel corso della colluttazione, sarebbe caduto, riportando la frattura al braccio. Assistito dagli operatori del 118, l'uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Nancy, dove ha ricevuto le cure del caso.

Insorgono i sindacati

" Nell'ultima settimana quattro dipendenti di Atac, due verificatori e due addetti alla clientela, hanno subito quattro gravi aggressioni, tutte refertate in ospedale con diversi giorni di prognosi ", hanno scritto in un comunicato Gian Luca Donati e Antonio Cannore, segretario regionale e provinciale della Faisa-Cisal del Lazio. " L'ultimo e più grave episodio è di mercoledì pomeriggio. Un addetto alla clientela avvenuto ieri pomeriggio, alle ore 16.00 circa, presso la stazione di Ottaviano è stato aggredito da tre persone, straniere che, oltre a lividi e contusioni, gli hanno rotto le braccia ". " È una triste realtà resa ancora più grave dal silenzio che proviene dall'Azienda e dalle Istituzioni ", hanno aggiunto i rappresentanti sindacali.