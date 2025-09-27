Morde un vigile durante un controllo e frattura il naso ad un altro: afghano finisce in manette

Ha dato in escandescenze durante un controllo effettuato dagli uomini della polizia locale che si stavano apprestando a sequestrare la merce da lui venduta nel mercatino abusivo di Ponte Mammolo a Roma: il responsabile, un uomo di nazionalità afgana, è finito in manette dopo aver aggredito e fatto finire in ospedale due agenti.

Stando a quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono verificati nella mattinata di ieri, venerdì 26 settembre, quando i poliziotti del IV Gruppo Tiburtino stavano effettuando dei controlli mirati a contrastare l'abusivismo commerciale. Lo straniero, soggetto già noto alle forze dell'ordine, è montato su tutte le furie, scagliandosi con veemenza contro gli uomini in divisa.

Uno dei due è stato morso alla gamba dall'abusivo, mentre il secondo agente, colpito con un pugno al volto, ha riportato la frattura del setto nasale. Per fortuna in soccorso dei colleghi in difficoltà sono sopraggiunti gli uomini del gruppo Sicurezza pubblica emergenziale, che hanno bloccato il facinoroso facendo scattare le manette ai suoi polsi.

Entrambi i poliziotti feriti dallo straniero hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure del pronto soccorso. L'agente morso alla gamba è stato dimesso dall'ospedale con una prognosi di 3 giorni, mentre al collega è andata decisamente peggio, dal momento che avrà bisogno di 40 giorni di cure e riposo. Oltre al fermo, durante l'operazione gli uomini in divisa hanno sequestrato oltre 1.300 articoli, tra borsette, zaini, marsupi, cinture, occhiali, orecchini, bracciali, catenine e accessori di telefonia.

Il sindacato Sulpl ha espresso la propria preoccupazione per una situazione che, visto il moltiplicarsi di casi di aggressione, è già da troppo tempo fuori controllo. "Questi episodi questi testimoniano quanto aggressivi e violenti siano ormai divenuti i manovali del commercio illegale" , dichiara il segretario romano Marco Milani, "e quanto di conseguenza delicato sia intervenire da parte delle forze dell'ordine e dei corpi di polizia cittadini, spesso privi delle necessarie tutele a causa di un contratto che li estromette dalla categoria delle forze di polizia".

"Il bilancio delle ossa rotte della scorsa settimana, nella sola Capitale è impressionante, tra donne e uomini che ci hanno rimesso la salute chi di una costola, chi di un gomito, chi il setto nasale e questo solo per aver fatto diligentemente il proprio lavoro" , denuncia ancora il rappresentante sindacale, "è paradossale che chi è chiamato a garantire la sicurezza dei cittadini a propria volta sia privo di sicurezza".

Solidarietà nei confronti dei poliziotti aggrediti è arrivata anche dal presidente del IV municipio. "Ringrazio gli agenti della polizia Locale del IV gruppo, che questa mattina durante un’attività di controllo di abusivismo commerciale alla stazione metro di Ponte Mammolo sono stati aggrediti da un venditore ambulante non autorizzato, poi arrestato" , ha dichiarato Massimiliano Umberti, come riportato da Roma Today.

"A loro tutta la mia solidarietà, che ogni giorno contrastano e controllano gli abusi commerciali. Stiamo affrontando a viso aperto un problema diffuso che mette in crisi il commercio onesto. Non indietreggeremo di un millimetro"

, ha concluso il presidente.