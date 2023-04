Roma: un’auto pirata investe una ragazza 19enne e scappa. L'appello per trovare il responsabile

"Aiutatemi a rintracciare l'automobilista che mi ha investita ed è scappato. Chi c'era e ha visto parli". È questo l’appello di Sara, una ragazza di diciannove anni che lo scorso 21 aprile è finita in ospedale con una prognosi di sette giorni, dopo essere stata investita in zona Tor Bella Monaca a Roma. Sara stava regolarmente attraversando la strada sulle strisce pedonali quando un’auto l’ha travolta senza fermarsi.

L’incidente

L’investimento è avvenuto nella mattinata di venerdì 21 aprile, intorno alle ore 9 in via Paolo Ferdinando Quaglia, in zona Tor Bella Monaca a Roma. Sara è stata colpita sul fianco destro nell’attraversare la strada: "Stavo attraversando sulle strisce pedonali, quando una macchina mi ha colpita sul fianco destro. Quando sono caduta se n'è andata”, ha raccontato la diciannovenne a Fanpage.it. Purtroppo, la giovane non riesce a ricordare né la targa né tanto meno il modello dell’auto; tuttavia è certa che ad avere notato il sinistro vi erano alcuni passanti che nel momento dell’accaduto si trovavano accanto a lei: “Mi sono accorta però che c'erano alcuni passanti accanto a me, hanno visto che ero a terra” ha spiegato ancora Sara.

I mancati soccorsi

Ad oggi Sara e i suoi genitori stanno lanciando un appello diretto (pubblicato anche sui social network) per chiedere a chiunque abbia assistito all’investimento in cui è rimasta coinvolta di rivolgersi ai vigli urbani per testimoniare o raccontare ciò che ha visto. La ragazza, infatti, ai microfoni di Fanpage.it ha anche raccontato il terribile momento in cui è stata costretta ad alzarsi da sola poichè nessuno dei presenti, né tanto meno il conducente dell’automobile che ha commesso il sinistro, si è fermato per prestarle soccorso nonostante la diciannovenne fosse sotto shock. “Tremavo e piangevo, non riuscivo ad alzarmi ma nessuno si è fermato minimamente per chiedermi cosa fosse successo, cosa mi fossi fatta o tanto meno se avessi bisogno di qualcosa” – poi Sara ha continuato – “Mi sono alzata da sola e ho chiamato mia madre”. A chiamare il 118 è stata la nonna della giovane e così sono anche arrivati i vigili urbani che a quel punto le hanno fatto compilare il verbale. Subito dopo, Sara è stata trasportata al Policlinico di Tor Bella Monaca.

Le indagini

Al Policlinico, Sara è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. La diagnosi ha rilevato un trauma alla zona lombare della schiena e dovrà portate il collare cervicale in via precauzionale per alcuni giorni. Al momento sulla vicenda stanno indagando gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con il VI Gruppo Torri.