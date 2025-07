Roma, cadavere di una donna trovato tra i cespugli

Macabra scoperta intorno alle 19.30 a Roma, in via del Mandrione, una lunga via che costeggia la ferrovia nel quartiere Tuscolano. Un uomo che stava portando a spasso il proprio cane ha avvertito un forte odore nauseabondo vicino ad alcune sterpaglie, e dopo essersi avvicinato ha avuto il sospetto che potesse esservi qualcosa di brutto, così ha dato l'allarme. Quando sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, gli agenti del commissariato Viminale, riusciti a farsi largo tra la folta vegetazione hanno trovato il corpo senza vita di una donna in avanzato stato di decomposizione.

Le ipotesi

Da un primo esame non sarebbero emersi segni evidenti di violenza o grevi ferite, anche se maggiori informazioni le potremo avere solo dopo l'autopsia. Al momento non si è ancora capito quanti anni avesse la donna né alcuna informazione sulla sua identità. Il decesso potrebbe risalire a due settimane fa. Nelle vicinanze del luogo del ritrovamento ci sono alcune abitazioni.

Il corpo della donna sarebbe stato trovato adagiato su un, nascosto dalla vegetazione. Per questa ragione la vittima potrebbe essere una persona senza fissa dimora, ma non si escludono altre ipotesi.