Roma e le buche killer: picco di infortuni a causa della pavimentazione dissestata

Roma e l'annoso problema delle buche. È purtroppo noto come i problemi relativi all'asfalto abbiano causato danni non solo ai mezzi di trasporto, ma anche alle persone.

Per capire quanto critica sia la situazione, basti pensare che recentemente la Corte dei conti ha deciso di avviare un'inchiesta che include tutti i municipi in cui è suddivisa la Capitale. A causa delle buche, Assicurazioni di Roma ha dovuto versare oltre un milione di euro di risarcimenti tra 2014 e 2020.

Le vittime delle buche

La pavimentazione dissestata ha provocato il ferimento di numerosi cittadini, molti dei quali anziani. Sono questi ultimi, infatti, le vittime principali dei dissesti. Si va dalle più semplici escoriazioni, fino alle fratture vere e proprie.

A denunciare la situazione è Il Messaggero, che riporta alcuni racconti. Fra le storie riferite, anche quella della signora Loredana, 65 anni, che si è infortunata in via Giuseppe Galliano, quartiere Casal Bertone, zona in cui tante persone si sono fatte del male a causa delle buche.

" Cerco di evitare di passare sul marciapiede di via Galliano perché è pieno di avvallamenti e dossi creati dalle radici degli alberi: di solito cammino in mezzo alla strada, ma c'erano auto parcheggiate in seconda fila e non avevo voglia di rischiare di essere investita ", racconta la donna al Messaggero. Decidendo di passare sul marciapiede, Loredana è purtroppo caduta.

"A piazza Tommaso de Cristoforis molte persone sono cadute per colpa della pavimentazione dissestata" , spiega anche Alessandro Pollice, un altro residente. "La parte deteriorata della pavimentazione della piazza tempo fa era stata recintata con una rete arancione aggiunge poi è precipitata, tante volte abbiamo chiesto un intervento, ma nessuno ci ascolta" .

E non finisce qui. " Su via Baldisserra una voragine recintata è diventata una discarica, stessa cosa su via de Dominicis, via Orti Malabarba invece è un campo da golf ", ha aggiunto il signor Alessandro.

Difficile essere risarciti

E una volta che si resta infortunati, la difficoltà è venire risarciti. Ottenere un indennizzo è un'operazione piuttosto complicata. Eppure, per avere il risarcimento, è necessario presentare una denuncia presso gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

Il problema è che sono in tanti a essere in attesa, un onere enorme per le casse dell'amministrazione comunale.