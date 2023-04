Roma, ladri con la chiave bulgara rintracciati grazie ai video su Youtube

La banda della chiave bulgara di Roma individuata (ma non ancora arrestata) grazie a Youtube. La vittima è un malcapitato cittadino capitolino che ha subito un furto nei primi giorni di marzo: casa a soqquadro, trafugati gioielli, preziosi, denaro, pezzi di argento e computer. Professionisti del crimine, ladri specializzati entrati in azione grazie all'uso di una chiave speciale in grado di riprodurre esattamente la serratura senza lasciare alcuna traccia di scasso. In particolare, la chiave bulgara - o grimaldello bulgaro, è conosciuta con entrambi i nomi - è in grado di aprire anche le serrature delle porte blindate, ma non i cilindri europei. Ma i malviventi non hanno fatto attenzione a un particolare, anzi a due: il sistema di videosorveglianza installato dal residente e i video già presenti su Youtube.

Il caso dei ladri con la chiave bulgara

I ladri non sono stati ancora rintracciati dalle autorità, ma sono già stati fatti degli importanti passi in avanti in tal senso. Come riportato dal Messaggero, la vittima del furto ha iniziato a navigare sul web e su Youtube ha pizzicato un video che ritrae gli stessi criminiali entrati nel suo appartamento. "Questi due personaggi sono ancora in giro e vanno a derubare gli appartamenti" , il messaggio del romano sui social network.

Il video in questione risale al 2022 ed è stato realizzato grazie a un sitema di videosorveglianza. Nel corso dell'ultimo anno i rapinatori hanno continua ad agira indisturbati per tutta Roma e non ci sono dubbi sull'identità dei malviventi: il modus operandi è lo stesso in entrambi i video, con la verifica della serratura e l'entrata nelle case sempre in orario diurno, per la precisione tra le 11 e le 14. Un appello che potrebbe aiutare i concittadini ed evitare nuove sciagure.

Allarme furti a Roma

L'ennesima testimonianza dell'emergenza sicurezza che sta colpendo Roma e i suoi cittadini. Nonostante le pompose premesse del sindaco Roberto Gualtieri e della sua amministrazione targata Partito Democratico, il numero di furti, rapine e violenza è allarmante. I ladri della Magliana agiscono indisturbati da ormai dodici mesi, ma peggio è andata a due donne che negli ultimi sei mesi hanno messo a segno undici rapine narcotizzando dei poveri anziani. Le due rapinatrici, secondo quanto ricostruito dalle autorità, avrebbero causato la morte di un uomo attraverso la somministrazione di sostanze psicoattive, in particolare benzodiazepine. Il valore complessivo dei gioielli e denaro portato via alle vittime ammonta a circa 160 mila euro.