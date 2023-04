Roma martoriata dalle buche: a Portuense si apre l'ennesima voragine

Ancora buche e voragini a Roma, afflitta da tempo da un problema che, ad oggi, ancora non pare aver trovato una soluzione. L'ultimo caso recente si è verificato in via Giannetto Valli, nella zona di Portuense, dove si è originato un vero e proprio cratere.

La situazione, come a lungo segnalato dai cittadini, alcuni dei quali rimasti anche feriti a causa del dissesto stradale, è gravissima. In via Giannetto Valli si fa addirittura fatica a parlare di "semplice" buca: dalle immagini che stanno circolando sui social, infatti, appare piuttosto come un vero e proprio cratere.

Residenti evacuati

La voragine, si apprende, si è creata nella notte. Una spiacevolissima sorpresa per i residenti, che sono stati costretti a lasciare le loro abitazione per evitare rischi concreti. A quanto pare la profonda buca sarebbe stata provocata dalla rottura di una tubazione Acea.

I residenti del palazzo che si affaccia su quel tratto di strada sono stati evacuati a scopo preventivo, trovando una sistemazione temporanea presso familiari e conoscenti. Solo una famiglia, composta da una coppia di genitori e due figli, ha fatto richiesta per ottenere assistenza alloggiativa. In totale sono sette le famiglie che hanno dovuto lasciare le loro case.

Subito dopo le prime segnalazioni, in via Giannetto Valli si sono presentati i vigili del fuoco, gli uomini della protezione civile, gli agenti della polizia municipale e, naturalmente, i tecnici Acea. L'area è stata ovviamente messa in sicurezza, e chi di dovere si è occupato di verificare l'entità dei danni. Stando alle valutazione dei vigili del fuoco, l'enorme buca misura 10 metri quadrati di superficie e 5 metri di profondità.

Per prima cosa, in ogni caso, sarà necessario riparare i danni che stanno interessanto la tubazione idrica. Sarà poi una precisa Commissione a valutare la risoluzione del problema e a stabilire il rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni.

Interrotta erogazione idrica

I danni hanno riguardato anche l'erogazione dell'acqua. Per consentire tutte le valutazioni del caso, infatti, è stata interrotta l'erogazione idrica. Acea ha posizionato due autobotti per poter garantire acqua potabile.