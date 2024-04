Roma, paura all'Eur, coppia assalita da una baby gang: nel gruppo anche due bambine

A Roma si torna purtroppo a parlare del fenomeno delle baby gang. Una coppia di fidanzati ha infatti raccontato di aver subito una violenta aggressione da parte di un gruppo di ragazzini minorenni, fra cui anche alcune bambine. A seguito dell'incredibile episodio, che porta ancora una volta l'attenzione sulla gravità del fenomeno sempre più dilagante, la ragazza ha riportato alcune ferite.

Cosa è successo

Secondo quanto riferito da Il Messaggero il fatto si è verificato nel corso della giornata di oggi, domenica 21 aprile, intorno alle ore 15.00. I due fidanzati avevano deciso di trascorrere il pomeriggio al Parco Centrale del Lago, conosciuto anche come Parco Lago dell'Eur o, più comunemente, Laghetto. Dovevano essere delle ore piacevoli e tranquille. Sicuramente la coppia non pensava minimamente di imbattersi in un gruppo di ragazzini violenti. I due, del resto, si trovavano in un parco pubblico, frequentato anche da famiglie.

Invece, contro ogni loro aspettativa, si sono ritrovati di fronte a un branco di ragazzi, la classica baby gang. " Erano all'ingresso del parco, ci stavano guardando con sguardo minaccioso e fare provocatorio. Non aspettavano altro che attaccar briga ", racconta la ragazza a Il Messaggero, descrivendo l'incontro con il branco. " Saranno stati in sette, c'erano anche due bambine. Quasi tutti avranno avuto 10 o 11 anni, non di più ", aggiunge.

Lasciano attoniti questi ultimi due dettagli forniti dalla vittima. A far parte della baby gang anche due ragazzine, segno che ormai non si tratta più di un fenomeno che riguarda soltanto i maschi. E poi l'età, 10 e 11 anni. Praticamente dei bambini. Eppure, malgrado questo, il branco ha saputo come muoversi, aggredendo i due ragazzi più grandi. Compreso di essere finiti nel mirino dei ragazzini, i fidanzati hanno cercato di allontanarsi, ma sarebbe stato tutto inutile.

L'aggressione

Dopo aver inseguito la coppia, uno dei minorenni avrebbe utilizzato una lattina di birra per colpire la ragazza, lanciandogliela contro. " D'istinto mi sono toccata il capo, sentivo che doleva: la lattina mi ha ferita provocandomi un taglio ", racconta la giovane. Inevitabile domandarsi cosa sarebbe potuto accadere se la lattina l'avesse colpita ad un occhio. Superata l'aggressione, i due fidanzati sono riusciti ad allontanarsi, ma restano tanta paura e incredulità. "Io e Marco volevamo chiedere aiuto, ma abbiamo optato per andarcene da quel luogo il prima possibile… abbiamo avuto tanta paura" , confessa la ragazza.

Ennesimo episodio di violenza gratuita da parte di ragazzini giovanissimi, che in questi ultimi anni si stanno rendendo protagonisti di sfide pericolose, aggressioni contro persone e animali indifesi.

Tutto, spesso e volentieri, solo per unsui social, o per affermarsi all'interno del loro gruppo.