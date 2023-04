Roma, picchiato con un tirapugni per la maglia della Juventus

Una brutale aggressione con tirapugni per la fede calcistica: choc a Roma – zona Eur – per il tentato omicidio registrato alle prime luci del giorno di domenica 9 aprile, giorno di Pasqua. I fatti sono accaduti all’esterno di un locale notturno su un tratto di piazzale dell’Agricoltura: la vittima era uscita da un locale e stava tornando a casa, ma ad un certo punto due individui lo hanno bloccato. “Sporco juventino”, l’offesa legata alla maglia della Juventus indossata dal ventunenne di Torino. Il tentativo di fuga è risultato vano: i due malintenzionati gli hanno strappato la maglia bianconera e lo hanno picchiato con un tirapugni. Subito dopo, sono fuggiti.

L’aggressione choc a Roma

Stramazzato a terra per il pestaggio e con il viso tumefatto e completamente insanguinato, il giovane aggredito è stato soccorso da alcuni presenti che hanno subito contattato il 112. Come riportato dal Messaggero, sul posto sono arrivate anche alcune volanti della polizia. Trasportato all’ospedale Sant’Eugenio, il ventunenne ha riportato una profonda ferita allo zigomo. I pugni sferrati con il tirapugni sono stati così duri da costringere i medici a procedere con un intervento maxillofacciale.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, per provare a individuare particolari decisivi così da risalire ai colpevoli. In base alle primissime informazioni disponibili, riflettori accesi negli ambienti ultrà di Roma e Lazio. La vittima, rea di indossare la maglia della Juve, ha spiegato ai poliziotti giunti in ospedale: “Non so che tifosi possano essere quelli che mi hanno aggredito ma non hanno detto per quale squadra tifavano” . La speranza è quella di poter fare affidamento al racconto di qualche testimone presente alla brutale aggressione, in attesa di entrare in possesso delle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

L’ennesimo caso di violenza fuori controllo a Roma e dintorni. Lo scorso sabato a Guidonia, nel parco di Setteville Nord, un diciottenne è finito al pronto soccorso dopo essere stato pestato dal branco. Il motivo? Un semplice battibecco al campo da calcio: la vittima è stata accerchiata da almeno sette coetanei e assalita con calci e pugni. Decisivo l’intervento di alcuni genitori ad evitare il peggio: il giovane è stato trasportato all'ospedale Pertini. Secondo quanto riferito dal padre al Tiburno, gli sarebbe stato diagnosticato un trauma cranico. A Ostia, invece, sono aumentate esponenzialmente le segnalazioni rapine violente: sempre più giovani denunciano agguati da parte di quella che è stata ribattezzata la “banda del coltello”.