Rottweiler cade dal balcone e travolge una donna incinta: 28enne grave in ospedale

Drammatico incidente venerdì mattina in pieno centro a Roma. Una donna di 28 anni, incinta, è stata travolta da un cane di razza rottweiler mentre passeggiava in via Frattina, nei pressi del civico 100, una delle vie più frequentate della Capitale. Secondo una prima ricostruzione riportata dal Corriere della Sera, l’animale sarebbe caduto da una finestra al terzo piano di un palazzo. La giovane fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Il cane è invece morto sul colpo: una persona presente sul posto ha provato a contattare un veterinario, ma non c'era già più nulla da fare.

Una situazione surreale quella vissuta dai passanti, sia turisti che lavoratori, che hanno immediatamente soccorso la donna e contattato i sanitari. Arrivata sul posto, l’ambulanza l’ha trasportata in codice rosso al Policlinico. Come anticipato, la giovane - al secondo mese di gravidanza - sarebbe fuori pericolo e le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni ai medici: presenterebbe infatti una ferita alla testa e un sospetto trauma cranico, ma sono attese conferme in tal senso già nel corso delle prossime ore.

Insieme ai sanitari del 118, sul posto sono giunti i carabinieri, chiamati ora a indagare su quanto accaduto nella centralissima via di Roma. In base a quanto ricostruito da alcuni presenti, il rottweiler sarebbe caduto da un’altezza di circa dieci metri. L’impatto con il suolo è stato scambiato da qualcuno con uno sparo: “Abbiamo sentito un colpo” , il racconto di un passante ai cronisti. Questa un’altra testimonianza riportata dall'edizione romana di Repubblica: “Mi era sembrato un colpo di pistola e invece quando mi sono girata era un cane precipitato in strada” .