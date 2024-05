Roma, sparatoria al Prenestino: morta l'81enne colpita dal proiettile vagante

È morta nella notte Fabiana B., la donna di 81 anni colpita da un proiettile vagante alla schiena durante una sparatoria al Villaggio Prenestino (Roma) giovedì pomeriggio. L'anziana, che viaggiava a bordo di una Smart assieme a un'amica, è stata soccorsa nell'immediatezza del fatto e trasportata in codice rosso al Policlinico Umberto I. Purtroppo, però, le sue condizioni di salute si sono aggravate repentinamente, fino al decesso.

La sparatoria

Lo scontro a fuoco si è consumato attorno alle ore 18 di ieri a Ponte di Nona, davanti al supermercato "Unico" in via Don Primo Mazzolari. Le due donne stavano marciando con l'automobile in direzione via Prenestina quando sono state affiaccante da due vetture che si stavano inseguendo. Un occupante delle auto avrebbe esploso alcuni colpi d'arma da fuoco, uno dei quali ha colpito l'anziana che era seduta al lato passeggero della Smart.

Il decesso dell'anziana

Sin da subito, la situazione è apparsa molto critica. È stata l'amica dell'anziana, che era al volante dell'utilitaria, ad allertare il 118. Arrivati sul posto, i soccorritori hanno caricato la ferita a bordo dell'ambulanza per poi correre a sirene spiegate verso il Policlinico Umberto I. Approdata in codice rosso all'ospedale capitolino, l'81enne è stata trasferita subito nel reparto di Rianimazione. Il quadro clinico, già fortemente compromesso, si è aggravato ulteriormente nelle ore successive al ricovero. Il decesso è sopraggiunto nella notte.

Le indagini

Sul luogo della sparatoria sono intervenute cinque pattuglie del VI gruppo Torri della Polizia Locale e gli agenti della Squadra Mobile. Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, visionate dagli investigatori della questura di Roma, si vedono due auto rincorrersi e poi affiancarsi. I mezzo ai due veicoli è finita l'automobile su cui viaggiavano l'81enne e l'amica.

La macchina da cui è stato esploso il proiettile che ha colpito l'anziana è fuggita in direzione di via Prenestina. Chi indaga non esclude l'ipotesi di un regolamento di conti legato alla gestione delle due piazze di Ponte di Nona e, in particolare, quella delle case popolari del Villaggio Falcone.