Roma, straniero con coltello e pistola a salve semina il terrore in un bus

Panico ieri intorno all'ora di pranzo su un autobus dell'Atac. Avrebbe mostrato ai passeggeri un coltello e in seguito una pistola, rivelatasi fortunatamente una replica di una Glock senza tappo rosso

Panico ieri intorno all'ora di pranzo su un autobus dell'Atac, a Roma. Un 51enne, originario della Repubblica Ceca, ma residente a Roma, avrebbe spaventato i passeggeri che viaggiavano sul bus di linea mostrando loro prima un coltello e in seguito una pistola, rivelatasi fortunatamente una replica di una Glock senza tappo rosso. Dopo avere intercettato in via Anagnina il mezzo pubblico segnalato, i carabinieri hanno tentato di interagire con l’uomo che, fortemente alterato dall'alcol, ha prima mimato il gesto di estrarre la pistola dalla giacca, e poi si è scagliato contro gli stessi militari.

È stato a quel punto bloccato e messo in sicurezza, senza conseguenze. Il 51enne è stato arrestato in flagranza per porto di oggetti atti a offendere e resistenza a pubblico ufficiale.

I carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo lo hanno poi arrestato e accompagnato presso le aule del Tribunale di Roma dove il giudice, su richiesta del pubblico ministero, Giovanni Nostro, ha convalidato l’arresto.

