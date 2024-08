Cadavere sui binari a Roma Termini: sospesi i treni con Firenze e Napoli

Ascolta ora 00:00 00:00

Treni fermi dopo il ritrovamento di un cadavere fra i binari della stazione di Roma Termini. Per consentire agli inquirenti di svolgere i rilievi del caso, le linee Av Roma-Napoli e Dd Roma-Firenze sono state sospese, con conseguenti disagi e ritardi.

Il ritrovamento

Secondo quanto riferito sino ad ora, il corpo è stato rinvenuto nel corso del pomeriggio di oggi - domenica 18 agosto - fra i binari della stazione Termini. Una volta individuato il cadavere è stato subito dato l'allarme e ad attivarsi sono stati gli agenti della Polfer, che si sono coadiuvati con altri colleghi delle forze dell'ordine. Presente sul posto anche l'autorità giudiziaria, seguita dagli operatori sanitari del 118. A quanto pare il ritrovamento è avvenuto intorno alle 16.00.

Si tratta della salma di una donna, ancora da identificare.

Per consentire le operazioni di recupero e i successivi rilievi è stato deciso di sospendere la circolazione ferroviaria nell'area tra il primo e il decimo binario, cosa che ha coinvolto le linee Av Roma-Napoli e Dd Roma-Firenze. Gli investigatori cercheranno di ricostruire le dinamiche della vicenda, così da capire in che modo sia morta la vittima. Ancora non ci sono elementi che possano far capire l'accaduto. Chiaramente l'episodio, avvenuto in uno snodo fondamentale come Roma -Termini, che ha dovuto rallentare o sopprimere alcuni treni.

Circolazione ferma

Come si legge sul portale online di Trenitalia, "la circolazione è fortemente rallentata a seguito del ritrovamento di una persona deceduta nei pressi di Roma Termini. In corso gli accertamenti dell'Autorità Giudiziaria ". In particolare, le ferrovie dello Stato fanno sapere che "i treni Alta Velocità possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 150 minuti e subire cancellazioni o variazioni" . Stesso discorso per i treni regionali, che potranno subire ritardi maggiori.

Nello specifico, il treno FA 8314 Lecce (11:15) - Roma Termini (16:55) ha terminato la sua corsa a Roma Tiburtina, invece che a Roma Termini. Il treno FR 8343 Roma Termini (17:10) - Napoli Centrale (18:23), invece, è stato direttamente cancellato.

Quanto al trenoRoma Termini (17:25) - Ravenna (22:12), la partena, solo per oggi, sarà da Roma Tiburtina.

Trenitalia raccomanda di seguire l'evoluzione delle corse sul loro sito e di rivolgersi all'Assistenza clienti in caso di dubbi.