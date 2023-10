Roma, tragedia sulla provinciale: muoiono moglie e marito in un incidente

Due genitori che non potranno più vedere i loro figli crescere e i due piccoli che non riceveranno più affetto e calore dalla loro mamma e papà. Questo è ciò che rimane dopo l'incidente frontale avvenuto alle 22.30 di martedì 10 ottobre nei dintorni di Roma. Ad aver perso la vita sono stati Maurizio Ponzo (in foto), chef del ristorante “Il Giardino” a Zagarolo (Roma), e Alessandra Corradi, moglie di Ponzo, che si trovava alla guida della loro macchina. I figli di 5 e 10 anni sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e condotti al pronto soccorso.

Le persone coinvolte nello scontro sarebbero sei, dato che a bordo dell'altra macchina, con cui è avvenuto lo scontro, si trovavano due uomini. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamenti e le forze dell’ordine stanno facendo i rilievi sul luogo della tragedia per capire cos’è successo.

L’accaduto

Secondo le prime ricostruzioni la famiglia Ponzo stava viaggiando sulla loro Renault Clio, lungo la provinciale di Carchitti - zona Monti Prenestini - per fare ritorno nella loro casa di Zagarolo, comune in cui la famiglia risiedeva. La famiglia non era lontana dal raggiungere la destinazione ma, tra San Cesareo e Labico, è successo qualcosa di anomalo. Un’auto Audi A6 avrebbe invaso la carreggiata opposta procedendo verso la Renault Clio. Nessuna delle due macchine si è fermata in tempo e l’impatto è stato inevitabile; ad avere la peggio sono stati i due coniugi, morti sul colpo.

Sull’Audi stavano viaggiando un 40enne italiano e un cittadino marocchino di cui non si conosce l’età. Anche loro sono rimasti feriti gravemente.

I soccorsi e il dolore della comunità

Alcuni automobilisti che passavano lungo la provinciale hanno immediatamente contattato i soccorsi affinché prestassero aiuto alle persone rimaste coinvolte nell’incidente. Gli operatori sanitari, una volta giunti sul luogo della tragedia non hanno potuto fare niente per Maurizio e Alessandra se non constatare il loro decesso. I due piccoli sono stati trasportati in codice rosso, uno al Bambino Gesù e l’altro al policlinico Gemelli per essere medicati. Anche i due uomini a bordo dell’Audi sono stati soccorsi e portati al policlinico di Tor Vergata. Il conducente è stato sottoposto a dei test per capire se, al momento dell’impatto, fosse sotto effetto di alcol o sostanze stupefacenti. Nelle prossime ore sono attesi i referti degli esami.

Ad indagare sulla vicenda sono i carabinieri della stazione di San Cesareo che hanno posto sotto sequestro i veicoli coinvolti nella tragedia e stanno raccogliendo alcune testimonianze per ricostruire l’episodio.