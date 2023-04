Usano le candele per risparmiare, ma scoppia un incendio. Morta un'anziana

Volevano risparmiare sulle bollette della luce e, così, hanno pensato di usare le candele per illuminare la casa. Se non fosse che la fiammella potrebbe aver innescato un grosso incendio all'interno dell'abitazione e provocato la morte di un'anziana. La donna, 76 anni, non è riuscita a mettersi in salvo mentre il marito e il figlio sono finiti in ospedale per un'intossicazione da fumo. Sulla vicenda, le cui cause restano ancora da accertare, indagano i carabinieri.

La morte dell'anziana

I fatti risalgono a ieri sera (domenica 16 aprile) in un appartamento del quartiere Pigneto a Roma. L'anziana era allettata per via di una malattia, mentre il marito e il figlio si trovavano in un'altra stanza. Quando è divampato l'incendio, attorno alle ore 21.30, la donna non è riuscita a mettersi in salvo: è stata travolta dalle fiamme. I suoi familiari sono rimasti intossicati ma, per fortuna, l'intervento tempestivo del 118 ha evitato il peggio. Quanto alla donna, i soccorritori non hanno potuto fare altre che constatare il decesso. Oltre all'ambulanza, sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco.

L'incendio

Stando a quanto riporta Fanpage.it, le cause dell'incendio sono ancora da accertare. Non è escluso, anzi è molto probabile, che ad innescare il rogo siano state alcune candele accese in camera da letto, proprio dove si trovava l'anziana. Una scelta, quella di trovare una modalità più economica per illuminare l'appartamento nelle ore serali, che la famiglia aveva fatto per evitare il salasso in bolletta. Lo avrebbero confermato alcuni residenti della zona che hanno assistito impotenti alla tragedia. La casa, completamente distrutta dalle fiamme, adesso è sotto sequestro giudiziario. Nell'appartamento c'erano anche due cani e un coniglio che, per fortuna, sono stati tratti in salvo dai Vigili del Fuoco.

Come usare le candele in casa

Le candele sono sicuramente un'alternativa alla corrente elettrica ma bisogna utilizzarle con estrema cautela. Anzitutto devono essere posizionate lontano dalla tappezzeria (tappeti, divani, tende eccetera) e da eventuali sostanze infiammabili (tipo detersivi e profumi). Inoltre, sarebbe opportuno spegnerle prima di coricarsi o quando ci si sposta in un'altra stanza. Senza contare che l'esposizione prolungata al toulene può causare bruciore agli occhi, secchezza alla gola, vertigini e sonnolenza. Non a caso, le candele sono sconsigliate quando in casa ci sono persone con fragilità polmonari, bambini molto piccoli e anziani.