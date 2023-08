L'aggressione choc in un parco a Milano: 25enne violentata da straniero

Scaraventata a terra e poi palpeggiata nelle parti intime mentre stava andando al lavoro. Si tratta dell'ennesimo caso di violenza sessuale avvenuto alle porte di Milano, all'interno del parco 2 di Rozzano per la precisione, ai danni di una 25enne. L'aggressore, 37 anni, di nazionalità srilankese, ora si trova ristretto nel carcere di San Vittore in attesa di convalida del fermo. " Bisogna aumentare lo stato di sicurezza ", si legge nella nota della procura firmata dal sostituto procuratore Tiziana Siciliano.

Violentata mentre andava al lavoro

L'episodio risale al 5 agosto scorso. Come ogni mattina, la donna si stava recando al lavoro quando è stata aggredita e scaraventata a terra da uno sconsciuto nel parco di Rozzano. Questi, dopo averla bloccata con la forza, l'ha palpeggiata nelle parti intime allontanandosi dal luogo dell'aggressione solo a seguito dell'intervento di alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che però non sono riusciti a bloccare l'aggressore in flagrante. La donna, invece, è stata affidata alle cure dei sanitari.

L'identificazione dell'aggressore

I tempestivi accertamenti condotti dai militari dell'Arma hanno consentito di ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Decisive per l'identificazione dell'aggressore sono state anche le testimonianze dei passanti che hanno messo in fuga il malvivente. Dopo essere stato individuato e fermato, l'uomo è stato sottoposto a perquisizione domiciliare. Nell'appartamento i carabinieri hanno trovato gli abiti verosimilmente indossati durante la violenza. Il 37enne, un cittadino dello Sri Lanka, è stato arrestato e accompagnato nel carcere milanese di San Vittore in attesa dell'interrogatorio di convalida del fermo.

