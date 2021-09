Schiacciata contro un muro, poi lo straniero la violenta: "Ecco la Milano di Sala"

L'ha afferrata per un braccio e, dopo averla messa al muro, l'ha palpeggiata nelle parti intime. È la sintesi drammatica del tentato stupro ai danni di una giovane barista, all'esterno di un locale nel quartiere Niguarda, a Milano. Secondo quanto ha raccontato la vittima alla polizia, l'aggressore sarebbe uno straniero sui 25 anni che, al momento, non è ancora stato intercettato. Gli investigatori stanno vagliando i filmati delle telecamere di sorveglianza cittadina per profilare lo sconosciuto. " L'ennesimo stupro nella Milano di Sala ", ha commentato il drammatico episodio l'esponente della Lega Nord Silvia Sardone. Lo scorso 25 agosto, una donna è stata violentata da un clandestino nei pressi dell'ospedale San Raffaele.

Il tentato stupro a fine turno

Stando a quanto si apprende dal Corriere della Sera, la violenza si è consumata pressappoco alle 10 di sera, in via Ornato, nel quartiere Niguarda di Milano. La vittima, una trentenne, stava rincasando dal lavoro quando è stata sorpresa alle spalle dallo sconosciuto. Mentre camminava lungo la strada che è solita percorrere ogni sera, la giovane è stata afferrata per un braccio e messa al muro. Certo di poter agire indisturbato per via dell'ora tarda, l'aggressore non ha avuto alcuna pietà: ha provato a sfilarle le mutadine salvo poi palpeggiarla nelle parti intime.

I soccorsi e il racconto choc

Un incubo di pochi minuti durato un'eternità. Urlando e sbracciando, la barista è riuscita a svincolarsi mettendo in fuga lo sconosciuto. Terrorizzata ha poi telefonato al 112: la chiamata è stata inoltrata alla polizia che ha richiesto l'intervento di un'ambulanza sul luogo della segnalazione. Accompagnata alla clinica Mangiagalli in stato di choc, la vittima ha riferito i dettagli dell'aggressione ripercorrendo al secondo quegli istanti drammatici.

L'aggressore

Secondo quanto ha raccontato la 30enne ai poliziotti delle volanti e del commissariato Greco-Turro, l'aggressore sarebbe uno straniero sui 25 anni. Indossava " una maglietta rossa e dei pantaloni scuri ". Gli investigatori gli stanno dando la caccia ma, al momento, non sono ancora riusciti a stanarlo. Trattandosi di una zona dismessa del quartiere Niguarda, è molto probabile che lo sconosciuto si sia dato alla fuga attraversando il parco cittadino senza lasciare tracce del suo passaggio.

"Ennesima violenza nella Milano di Sala"