Scattano le manette, ma i soldi sono spariti: il colpo da 14mila euro della borseggiatrice

Ancora una volta la stazione centrale di Milano torna alla ribalta delle cronache per un furto da parte di una borseggiatrice: a differenza delle altre numerose circostanze che si verificano ormai quotidianamente, in questo caso il bottino su cui i malviventi sono riusciti a mettere le mani è decisamente consistente, dato che si parla di ben 14mila euro sottratti a un'unica vittima.

Stando a quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono verificati intorno alle ore 15.00 di ieri, venerdì 8 dicembre, nel giorno dell'Immacolata. L'uomo derubato è un turista originario dell'Azerbaigian di 35 anni, che in quel momento si trovava in transito nella metropolitana di Milano all'uscita della fermata Centrale. Il viaggiatore è stato preso di mira da una ragazza romena di 21 anni, personaggio peraltro già noto alle forze dell'ordine con una lunga lista di precedenti per furto.

Quando la borseggiatrice è entrata in azione, approfittando di un attimo di distrazione della vittima, il 35enne si trovava sulle scale mobili che lo stavano conducendo verso i tornelli. Il turista azero si è reso conto della presenza della ragazza alle sue spalle, ma quando si è voltato verso di lei oramai il denaro che conservava all'interno della sua borsa era sparito. Nonostante l'azione fulminea della romena, l'uomo ha reagito prontamente, e si è lanciato al suo inseguimento, rincorrendola per il mezzanino. Una corsa che si è conclusa nei pressi dell'ingresso della metropolitana, che la borseggiatrice stava disperatamente tentando di raggiungere per mettersi in salvo.

Dopo averla bloccata, il turista è tuttavia riuscito a recuperare solo 1.400 dei circa 14mila euro che aveva addosso, denaro prelevato per godersi qualche giorno di vacanza a Milano durante il ponte di Sant'Ambrogio. Il trambusto generato dall'inseguimento tra la folla ha ovviamente attirato l'attenzione degli operatori dell'Atm, che hanno provveduto a contattare le forze dell'ordine.

Quando gli agenti del commissariato Garibaldi-Venezia sono giunti sul posto, hanno tratto in arresto la 21enne romena con l'accusa di furto con destrezza. Purtroppo per il 35enne azero la maggior parte della refurtiva è andata perduta: è probabile che la giovane sia riuscita a consegnare il denaro sottratto poco prima a un complice che si trovava nelle immediate vicinanze del luogo in cui era avvenuto il colpo. Nonostante le ricerche, gli uomini in divisa non sono riusciti a individuarlo, né a recuperare tutto il maltolto.