Via quella ruota, ci spiano in casa

La ruota panoramica di Frascati, in provincia di Roma, affittata dal comune per l'imminente inizio del Carnevale sta creando molte polemiche fra i cittadini. La città tuscolana dopo due anni di stop causati dalla pandemia sta preparando un ritorno del Carnevale in grande stile, preparando l’evento nei minimi dettagli, per lasciare grandi e piccini con senza parole. A tornare dopo due anni è anche la famosa ruota panoramica, che non si vedeva in città dal Natale del 2021. La polemica è nata dal malcontento di alcuni cittadini - la maggior parte provenienti dal centro storico -, indispettiti dal cambio di posizione inaspettato della ruota panoramica. L'imponente giostra si trova sempre nella storica piazza Roma, ma copre un’antica gelateria e un’altrettanto vecchia edicola. La giostra si trova anche molto vicina a dei palazzi, chi decide di farsi un giro per vedere la città dall’altro non avrebbe molti problemi a spiare le persone all’interno delle abitazioni nei piani più alti.

Il no dei cittadini

Questa scelta da parte dell’amministrazione locale ha fatto storcere non poco il naso a molti cittadini. " Ma si può piazzare una ruota panoramica a distanza ridotta dai palazzi circostanti? - Queste le parole di un cittadino riportate da IlMessagero -. Mentre nell'altra posizione al centro di piazza Roma si poteva godere il panorama della vista su Roma, in questo caso intorno ci sono delle abitazioni e quindi nulla di panoramico. Tra l'altro chi fruirà della ruota potrebbe tranquillamente sbirciare nelle case dei residenti e non è il massimo".

La ruota col suo importante diametro occuperebbe anche alcuni posti macchina in pieno centro, mandando i cittadini su tutte le furie. “Già trovare posto in centro a Frascati è un’impresa nei giorni normali - scrive un uomo su Facebook - immaginate quando una ruota panoramica se ne prende tre o quattro per lato” .

"Non cambia nulla"