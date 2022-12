Ruota smontata tra le polemiche: scoppia il caso a Napoli

Napoli dice addio alla ruota panoramica, e anche in questo caso il problema risiede nei permessi. È iniziato oggi, sabato 17 dicembre, lo smontaggio della ruota panoramica che era stata posizionata all’ingresso del porto di Napoli. Un'operazione che arriva, fra l'altro, a meno di una settimana dal Natale.

Ottenuta la concessione dall’Autorità Portuale, City Eye, l'azienda che gestisce la struttura, aveva provveduto a installarla nell'area indicata. Sono state poi le polemiche di alcuni cittadini e ambientalisti, unite ai dubbi del Comune, a portare allo stop della Soprintendenza ai Beni Culturali. Da qui la decisione di City Eye di smontare subito la ruota, sistemata in loco mercoledì scorso.

" Dobbiamo metterla in sicurezza. Dopodiché aspetteremo il parere della Soprintendenza ", spiegano a FanPage dall'azienda. "Se confermerà che su quell'area non ci sono vincoli, come ritengono i nostri tecnici, quasi sicuramente si potrebbe pensare di fare la ruota panoramica, con il consenso di tutte le istituzioni. Al momento l'evento è saltato ".

Insomma, per il momento è tutto fermo. Ci vorranno circa dieci giorni per avere la risposta della Soprintendenza.

Le ragioni delle polemiche

Posizionata di fronte alla Stazione Marittima, in piazzale Angioino, la ruota di 55 metri avrebbe permesso una vista completa del golfo e sarebbe stata un'ottima attrazione, specie in questo periodo dell'anno. Nei progetti di City Eye, la struttura avrebbe dovuto restare montata fino a febbraio del prossimo anno.

Non tutti, però, si sono mostrati favorevoli all'installazione. Proprio come accaduto a Firenze, sono scoppiate accese polemiche. Tanti a chiedere sicurezza nelle strade, servizi, migliori infrastrutture, piuttosto che la ruota panoramica, vista come una moda tutta europea. " Un pezzo di ferro inutile che ti alza di 50 metri da terra, quando abbiamo le nostre zone panoramiche in ogni angolo della città alta, da San Martino, il Vomero, Posillipo, le isole, le zone Vesuviane ", è stato il commento del consigliere Maria Muscarà, come riportato da NapoliToday.

Contrari all'opera anche gli ambientalisti, e lo stesso Comune, che si è espresso con un forte "No".

Il Comune: "Non siamo stati informati"

Il Comune di Napoli ha fatto sapere di non essere stato informato dell'installazione della ruota, cosa che avrebbe invece avuto bisogno di un consulto da parte de gabinetto del sindaco.

City Eye, però, nega questa versione. " Noi abbiamo inviato tutta la documentazione all'ufficio Suap, che ci ha risposto che non aveva competenze e non si è pronunciato né in positivo né in negativo. Abbiamo fatto richiesta all'Autorità Portuale un anno fa. Abbiamo avuto i pareri di tutti gli enti che sono all'interno del Porto. L'autorità ha fatto una pubblicazione, prima di dare l'autorizzazione ", spiega la società a FanPage. " Se gli uffici non comunicano col sindaco non è un problema nostro ".

Resta da attendere il parere della Soprintendeza, che però ha richiesto a City Eye ulteriore documentazione in merito.