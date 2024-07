Ora gli ecoattivisti se la prendono pure con le auto elettriche: ruote sgonfiate e volantini-beffa

Una delle auto vandalizzate

Un vero e proprio "raid vandalico" di matrice ambientalista: nel mirino degli attivisti sono finite decine di vetture di grossa cilindrata, con i proprietari che hanno trovato gli pneumatici sgonfiati e un volantino sul parabrezza a spiegare le motivazioni della protesta. È avvenuto a Pisa nelle scorse ore. Ma se in gran parte tutto questo sa di "già visto", la novità è che stavolta gli esponenti di "Tyre Extingueshers" che hanno rivendicato il blitz se la sono presa anche con alcune auto elettriche. La stampa locale ha raccolto le proteste degli automobilisti che (com'è facile intuire) non hanno affatto gradito il "regalo" lasciato dagli ambientalisti, che ha reso inutilizzabili per qualche ora i mezzi vandalizzati. Gli ecoattivisti, dopo aver sgonfiato una delle gomme di ogni autovettura per protestare contro l'inquinamento, hanno lasciato il "solito" volantino.

"Abbiamo sgonfiato uno pneumatico, non abbiamo fatto nessun altro danno. Non ce l'abbiamo con te, ma con la tua auto. Lo abbiamo fatto perché utilizzare un'auto come questa inquina - si legge nel foglio lasciato sul parabrezza delle macchine in questione - per oggi puoi spostarti a piedi, in bici o con i mezzi pubblici". A quanto pare però, i manifestanti avrebbero messo nel mirino anche alcuni veicoli elettrici. Gli stessi che l'Unione Europea vorrebbe sostituire a partire dal 2035 agli attuali a motore endotermico nell'ottica del contenimento delle emissioni, vietandone la vendita a partire da quella data. Gli eco-manifestanti, tuttavia, non sono a quanto pare andati per il sottile. "È davvero incredibile questo gesto - ha dichiarato al quotidiano Il Tirreno Nicola Pratesi, proprietario di una delle auto vandalizzate - faccio notare che la mia auto è elettrica e non è un suv. Ho tre figli, oltre ai nipoti, ho bisogno di un'auto grande. Ma questi che protestano cosa vogliono realmente? Deciderò io con cosa andare in giro".

Una rimostraziona, quella degli ambientalisti di Tyre Exstinguishers, che non sembra insomma aver riscontrato l'appoggio della cittadinanza. “Una persona, dopo una giornata di lavoro non vede l'ora di tornare a casa e godersi la famiglia. O magari riceve una chiamata, un'urgenza e si deve spostare con l'auto, ma fosse anche solo per andare a fare una passeggiata sul mare o oziare sulla spiaggia - il duro sfogo di un altro cittadino, pubblicato sulla pagina Facebook "Sei di Pisa se...

arriva alla sua auto e si ritrova a dover porre rimedio ad una gomma sgonfiata da persone irrispettose del prossimo e della proprietà privata altrui. "Ecosvalvolati" in cui non si trova giustificazione alcuna, nemmeno sforzandoti".

" -