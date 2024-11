"Salviamo Firenze dall'overtourism". Blitz contro gli Airbnb. Scoppia la polemica

Ascolta ora 00:00 00:00

Scoppia il caso a Firenze dopo che degli adesivi sono comparsi sulle keybox di alcuni Airbnb come messaggio di protesta. Almeno 500 appartamenti sarebbero stati presi di mira dal movimento "Salviamo Firenze", deciso a mettere in luce un fenomeno preoccupante come quello dell'overtourism che, a loro dire, starebbe vessando la città e i cittadini.

L'episodio si è verificato in occasione del "Forum internazionale del turismo" voluto dal ministro Daniela Santanchè e organizzato presso la Fortezza da Basso. Chiaramente non è stato un caso. I militanti del movimento "Salviamo Firenze" hanno voluto mandare un messaggio forte per far capire come la situazione si sia ormai fatta insostenibile. L'overtourism, o iperturismo, si verifica quando l'impatto di una destinazione scelta dai turisti influenza in modo negativo la qualità di vita percepita dai cittadini, o dagli stessi visitatori. Secondo i rappresentanti di "Salviamo Firenze" nel capoluogo toscano la situazione sarebbe ormai questa.

Da qui il blitz contro alcuni appartamenti destinati ad Airbnb, note strutture ricettive. Nella notte tra l'8 e il 9 novembre i militanti hanno raggiunto ben 500 strutture, posizionando due adesivi rossi incrociati sulle keybox degli Airbnb. Ad essere "colpiti" sono stati degli appartamenti situati in varie zone della città, come via dei Serragli, via Romana, via del Leone, piazza Indipendenza, via Guelfa, via San Zanobi, via Santa Reparata, piazza dei Ciompi, via dei Macci e Borgo Allegri.

Oltre agli adesivi, nel corso della giornata dedicata al turismo si è svolto un flashmob. Alcuni manifestanti hanno addirittura protestato nella strada in cui si trova la casa di Sara Funaro, sindaco di Firenze. I membri del movimento "Salviamo Firenze" hanno ricordato i numeri impressionanti delle case fiorentine ormai destinate al solo turismo. "Vogliamo mettere una croce sopra agli affitti brevi. Ma è anche un cerotto sulle ferite della città", è quanto dichiarato dai manifestanti, come riportato da Il Corriere. "Firenze muore di turismo selvaggio e speculazione ".

"Al Forum alla Fortezza parlano di come portare altri milioni di turisti nelle nostre città. Il nostro 'Per' invece rappresenta la volontà di fare proposte a favore della residenza e di segnare le cose che danneggiano la città. La sindaca vuole regolamentare le keybox? Vanno proibite. Quanto agli airbnb ce ne sono troppi, vanno regolamentati e ridotti. Lavoratori e studenti non trovano più casa a Firenze a causa del dilagare degli affitti brevi" , ha spiegato Massimo Torelli, uno dei rappresentanti.

Un punto di vista non condiviso da tutti. "Non capisco come mai non l’abbiano fatta prima (la protesta, ndr), perché questo governo per la prima volta ha messo mano ai b&b, ha cambiato la legge, ha messo delle regole diverse, ha fatto l’accordo con le piattaforme. Onestamente mi sembra molto strumentale" , ha dichiarato Daniela Santanché, ministro del Turismo. Quanto al sindaco Funaro, il primo cittadino ha promesso provvedimenti.

"Bisogna intervenire, siamo già al lavoro come amministrazione e presenteremo con l'assessore Vicini questo e altri provvedimenti. Siamo convinti che la città sia anzitutto dei cittadini. E avere le keybox attaccate da tutte le parti non dà una bella immagine della città",

ha dichiarato.