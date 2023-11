Sangue sulla Taranto-Bari, quattro vittime a causa di uno scontro frontale fra veicoli

Arriva dal Tarantino la notizia di un terribile incidente stradale che ha purtroppo provocato la morte di quattro persone. Lo schianto fra due vetture si è verificato sulla strada statale 100 Taranto-Bari, nei pressi di una galleria, e per alcuni passeggeri non c'è stato nulla da fare. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti delle forze dell'ordine, che si sono subito attivati con le procedure di messa in sicurezza della carreggiata.

Cosa è successo

Il fatto nel corso della serata di lunedì 27 novembre. Secondo una prima ricostruzione, il gravissimo incidente si è verificato dopo lo svincolo per Mottola (Taranto), al km 59+900. A scontrarsi frontalmente sono stati una Fiat Multipla e un minivan. L'impatto sarebbe stato particolarmente violento, tanto che quattro dei passeggeri non sono sopravvissuti.

A quanto pare a bordo dei due veicoli viaggiavano dei militari dell'Esercito, e proprio fra loro si sarebbero verificati dei morti. A perdere la vita sono stati infatti tre militari, che si trovavano insieme a due colleghi rimasti feriti, e un civile. I militari erano di stanza ad Altamura, nel Settimo Reggimento della Brigata Pinerolo. I soldati stavano viaggiando sulla Fiat, mentre sul minivan si trovava la quarta vittima, un uomo di 68 anni.

Subito dopo lo schianto è stato dato l'allarme e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, la polizia locale, i carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici dell'Anas. I soccorritori hanno trovato ad attenderli una scena davvero terribile, con i corpi di alcune vittime riversati sull'asfalto. Altri erano invece rimasti intrappolati fra le lamiere, e i vigili del fuoco sono accorsi per liberarli. I militari rimasti feriti sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Strada chiusa

Al fine di garantire la sicurezza degli automobilisti e di procedere con i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente, la polizia locale e i tecnici dell'Anas hanno provveduto a chiudere la strada e a interrompere la circolazione in ambo le direzioni. Sul caso stanno indagando i carabinieri della stazione locale.