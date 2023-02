Aggredito il figlio di Pirlo in centro a Torino. "Ci hanno lanciato sassi"

“È normale trovare in centro a Torino quattro ragazzi che lanciano sassi sulla macchina, sputando e tirando calci?” . In poche ore è diventato virale il video di Nicolò Pirlo, il figlio 19enne dell’ex calciatore della Juventus e della Nazionale Andrea Pirlo. Le immagini hanno subito fatto il giro del web, nel frattempo Nicolò ha raccontato cosa gli è successo, non nascondendo la rabbia per l’accaduto.

L'accaduto

“Ero in coda in macchina con un amico – ha dichiarato a Fanpage – e un gruppo di ragazzi ha provato ad aprire la portiera. Poi ci hanno preso a calci l'auto e ci hanno lanciato sassi. Non siamo mai scesi dalla vettura per fortuna” . Gli aggressori avevano i giubbotti e indossavano i cappucci, tanto che, nonostante il video realizzato da Nicolò, sarà molto difficile identificarli.

Chi è Nicolò Pirlo

Il 19enne, nonostante sia il figlio di uno dei campioni del calcio italiano più amati e acclamati, e seppure abbia calcato il manto erboso più volte, ha deciso di intraprendere una carriera completamente diversa dal padre. Nicolò, oggi, è un imprenditore in ascesa nel campo della moda avendo creato un suo brand personale. Il calcio lo pratica a livello amatoriale organizzando solitamente incontri di beneficenza.

La Fondazione

Il giovane Pirlo fa parte di una squadra di influencer che gioca con l’obiettivo di raccogliere sovvenzioni per la Fondazione Marco Simoncelli, dedicata all’ex pilota motociclistico italiano, deceduto in seguito a un incidente su pista, campione del mondo della classe 250 nel 2008. La squadra si chiama “New Dreams” e partecipa a un campionato universitario di Milano per conto della Uisp. Le casacche indossate da calciatori famosi sui social media e nell'ambito dello spettacolo sono periodicamente messe all'asta online e gli incassi vengono indirizzati alla Fondazione nata allo scopo di aiutare le persone più deboli sostenendo progetti umanitari.