Milano, litiga con la compagna e scaglia un sasso contro il bus: ferita una 45enne

Furioso a causa di un litigio con la compagna avvenuto poco prima, ha scagliato un sasso contro un autobus fermo in via Tiepolo a Milano per sfogare tutta la sua frustrazione, sfondando un vetro e ferendo in modo serio una passeggera al volto: il responsabile, un uomo di 49 anni, è stato identificato dai carabinieri e ora la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

L'episodio si è verificato all'incirca alle ore 18 della giornata di ieri, domenica 27 agosto, in via Tiepolo, nella zona di piazza Ascoli. Stando a quanto riportato da Il Giorno, tutto avrebbe avuto inizio da un litigio particolarmente acceso tra il 49enne e la compagna. Il diverbio sarebbe stato talmente animato da spingere alcuni passanti a contattare il 112 per segnalare quanto stava accadendo. Una pattuglia di carabinieri ha quindi raggiunto il posto indicato per comprendere la situazione, chiedendo chiarimenti ai due protagonisti della vicenda.

Quando sembrava che si fosse tutto risolto, peraltro in tempi piuttosto rapidi, e i militari si erano da poco allontanati da via Tiepolo dopo aver concluso il loro intervento, completamente fuori di sé per la rabbia, l'uomo avrebbe afferrato una grossa pietra per poi scagliarla lontano in un gesto di estrema frustrazione. Il grosso sasso ha tuttavia centrato in pieno un bus della linea B5 di Atm che si trovava nelle immediate vicinanze, mandando in frantumi il vetro di un finestrino. Ad avere la peggio è stata la donna che si trovava seduta proprio in quel punto del mezzo pubblico, colpita in pieno volto e investita dai frammenti di vetro.

Il conducente dell'autobus ha immediatamente arrestato la marcia del mezzo e provveduto a lanciare l'allarme alla centrale operativa dell'azienda di trasporti milanese. Una nuova segnalazione di intervento in via Tiepolo ha quindi raggiunto ancora una volta i carabinieri di Milano, che si sono precipitati sul posto.

La vittima dello sfogo del 49enne, una donna di 45 anni, è stata assistita dal personale di un'ambulanza del 118 e quindi trasportata in codice verde all’ospedale Niguarda. Ha riportato una serie di lesioni al volto, in particolar modo alla bocca e ai denti, ma fortunatamente le sue condizioni non sono risultate gravi.

Pare che l'uomo, già noto ai residenti della zona per precedenti atti di vandalismo, sia stato immediatamente riconosciuto e indicato agli uomini dell'Arma. I carabinieri lo hanno quindi individuato e fermato: la sua posizione è al vaglio degli inquirenti e potrebbe rischiare una denuncia per danneggiamento e lesioni personali.