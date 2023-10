Sbarca con 100 minori non accompagnati. Fermo e multa salata per Open Arms

La Open Arms continua a violare le leggi italiane. Per l'ennesimo sbarco, avvenuto a Marina di Carrara, ha ricevuto un fermo amministrativo di 20 giorni e una multa da 3 a 10 mila euro. Lo rende noto la stessa Ong, spiegando che il capitano della nave e la capo missione sono stati interrogati per oltre 6 ore dalle autorità competenti. A bordo erano presenti 176 naufraghi, tra cui quasi 100 minori non accompagnati.

Sabato scorso Open Arms ha effettuato tre diverse operazioni di soccorso in acque internazionali. Secondo la versione fornita all'Adnkronos, i profughi "viaggiavano in condizioni di pericolo e senza equipaggiamento di salvataggio" . Dopo aver terminato i primi due soccorsi e aver ricevuto l’indicazione del porto da parte delle autorità italiane, la nave ha ricevuto un segnale di mayday da Seabird, il velivolo di ricognizione di Sea-Watch, per un carretta del mare sovraffollata e in pericolo. Effettuato il terzo soccorso, il team si sarebbe diretto verso il porto di Genova, inizialmente assegnato - secondo la loro versione - dalle autorità italiane e successivamente modificato in quello di Marina di Carrara.

Una volta giunti a destinazione sono però scattati il fermo e la multa. Su X la Ong fa la vittima: "Affronteremo il fermo e le conseguenti spese legali, convinti di essere dalla parte giusta delle storia, abituati ormai da 8 anni a doverci difendere per un paradossale capovolgimento della realtà per cui chi salva vite viene inquisito, multato e fermato e chi invece incarcera, tortura, ricatta persone vulnerabili viene finanziato e sostenuto con fondi europei" .

La notizia arriva alla vigilia della nuova udienza a Palermo del processo Open Arms, a carico dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuti d'atti d'ufficio. "La mancata prestazione del soccorso è un reato grave punibile dalla legge" - prosegue l'organizzazione fondata da Oscar Camps, che recentemente ha testimoniato al processo di Palermo - "Se salvare vite umane è un crimine, non c'è momento migliore per unirti alla nostra banda. Diventa un criminale" .

Non è la prima volta che Open Arms viene sanzionata dalle autorità italiane. Lo scorso agosto una nave con a bordo 195 migranti era stata sequestrata e multata, sempre a Marina di Carrara, per aver violato il decreto Piantedosi che non consente salvataggi multipli in mare.