La sbronza, il volo nel vuoto. La 17enne in coma al suo party di compleanno a Civitavecchia

Festa di compleanno finita in tragedia a Roma, dove una ragazzina di 17 anni si trova adesso in coma dopo essere caduta da un muretto, precipitando nel vuoto. Sul caso stanno indagando gli inquirenti.

Quel muretto sul lungomare

Secondo quanto riferito sino ad ora, il terribile episodio si è verificato nella notte compresa fra sabato e domenica scorsi, sul lungomare del Pirgo, a Civitavecchia (Roma). La giovane aveva festeggiato il compleanno insieme ai suoi amici e stava trascorrendo con loro la serata quando si è verificato il terribile incidente.

I ragazzi avevano bevuto un po' durante il party, e questo può aver reso meno sicuri i loro movimenti. A un tratto la 17enne sarebbe salita sul muretto che costeggia il lungomare del Pirgo e avrebbe perso l'equilibrio, probabilmente anche a causa del fatto che non indossava delle scarpe da ginnastica, ed è caduta nel vuoto. Si è trattato di un volo di almeno 5 metri e l'adolescente ha urtato il suolo di schiena.

In ospedale in elicottero

L'allarme è stato dato immediatamente e sul posto sono accorsi gli operatori sanitari del 118. I soccorritori hanno cercato di stabilizzare la ragazza sul posto, per poi trasportarla all'ospedale San Paolo di Civitavecchia. Le condizioni molto gravi della 17enne hanno però convinto il personale medico a trasferirla via eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove si trova attualmente ricoverata in Terapia intensiva. La 17enne, stando alle ultime informazioni rilasciate, è in coma. I medici l'hanno sottoposta a un delicato intervento chirurgico finalizzato alla rimozione di un ematoma cerebrale. La prognosi è ancora riservata.

Le indagini

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Civitavecchia, chiamati subito dopo il terribile incidente. Al momento si parla di caduta accidentale, tuttavia gli inquirenti intendono fare piena luce su quanto accaduto. Nel corso della giornata di ieri, i militari hanno effettuato un sopralluogo sul lungomare, tentando di ricostruire la vicenda. Insieme agli uomini dell'Arma si trovava anche un funzionario della Asl di Rm 4, esperto nella sicurezza dei cantieri. Sembra infatti che il muretto fosse proprietà di un locale che attualmente è chiuso per dei lavori di ristrutturazione.

Sotto choc gli amici e le persone che si trovavano sul lungomare in quel momento. I ragazzi saranno ascoltati dagli inquirenti per dare la loro versione dei fatti. Presto saranno anche acquisiti tutti i filmati registrati dalle videocamere di sorveglianza presenti nella zona.