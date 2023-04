Scambia una turista per una borseggiatrice, rissa a bordo della metro di Roma

Ha scambiato una turista di nazionalità portoghese per una borseggiatrice e l’ha aggredita su un vagone della metro, scatenando una rissa con il marito della donna. È quanto accaduto ieri sulla linea A della metropolitana di Roma. Il tutto è stato ripreso da un video pubblicato su "Welcome to Favelas".

Rissa a bordo della metro

I fatti sono accaduti a bordo di un vagone della metro della Capitale, che aveva a bordo molte persone. Tutto è accaduto in pochi minuti, tra tensione ed estrema confusione. Il video mostra un passeggero che viene bloccato a terra con decisione da un altro uomo. Qualche istante prima l’uomo bloccato a terra aveva aggredito la moglie dell’altro, scambiata per una borseggiatrice. A insospettire l'uomo, a quanto pare, i tratti somatici della donna e un presunto atteggiamento sospetto. Insomma, solo un equivoco che però ha rischiato di sfociare in qualcosa di molto grave. Quando il vagone è arrivato alla fermata, a bordo sono saliti gli uomini del servizio di sicurezza privata che operano nelle stazioni della metropolitana romana e hanno raccolto il racconto, inizialmente molto concitato, dei protagonisti della vicenda. Il tutto alla fine sembra essersi risolto per il meglio.

La vicenda però rende evidente come ormai che il clima creato dai continui borseggi che avvengono sui mezzi pubblici della Capitale stia portando all’esasperazione dei passeggeri, che viaggiano ormai col terrore di essere derubati. Quanto accaduto sulla metro è evidentemente conferma della tensione che si respira sui mezzi pubblici a Roma.