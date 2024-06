Adele Baldassarre muore nel sonno. La promessa della musica aveva solo 16 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Aveva deciso di andare a letto un po' prima del solito, dicendo di essere stanca, ma da quel sonno non si è più risvegliata: la giovanissima Adele Baldasarre è morta alla tenera età di 16 anni, e ci si chiede perché. Sarà l'autopsia a determinare le cause del decesso ma, al momento, rimane lo sconcerto per questa vita spezzata prematuramente.

Innamorata della musica

Adele era la nipote del tenore Riccardo Zanellato e anche lei nutriva una forte passione per la musica. Il suo sogno, diceva, era quello di riuscire a emozionare le persone con le sue canzoni. Era un giovanissimo talento con tanta strada davanti. Purtroppo un malore accusato nella notte ha portato via i suoi sogni, strappandola alla famiglia.

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, Adele Baldasarre è stata trovata morta nella mattinata di ieri, mercoledì 5 giugno. La famiglia l'ha trovata priva di sensi nel suo letto e ciò fa pensare che la ragazza sia spirata nel corso della notte. Inutile la chiamata ai soccorsi. Gli operatori sanitari del 118 hanno solo potuto constatare il decesso, avvenuto molte ore prima. Non è ancora possibile stabilire che cosa l'abbia uccisa. A quanto pare, stando al portale polesine24.it, tempo prima l'adolescente aveva lamentato dei malesseri e proprio per questo aveva fatto accertamenti alla tiroide: esami che avevano dato esito negativo. Poi, la sera del 4 giugno, la 16enne aveva detto ai genitori di essere stanca, ed era andata a letto un po' prima. Quella è stata l'ultima volta che la mamma e il papà l'hanno vista in vita.

La famiglia, originaria del Polesine, risiede da tempo a Scandiano, in provincia di Reggio Emilia. Adele Baldasarre era una promettente studentessa del liceo Sigonio di Modena. Faceva parte della 3ª M, sezione musicale, e viene ricordata come un'allieva attenta, innamorata di ciò che faceva.

Adesso si cercano rispose. Le autorità locali hanno già disposto l'autopsia sul corpo della giovane. L'esame verrà eseguito in una struttura di Reggio Emilia, e si spera che possa rivelare che cosa sia accaduto. Quando la salma verrà restituita ai genitori, i funerali saranno celebrati a Scandiano.

Il dolore

Tutta la comunità, sconvolta dall'accaduto, si stringe ora attorno al padre e alla madre di Adele, Rocco Baldassarre e Federica Zanellato.

Adele aveva studiato musica fin da piccola, prendendo lezioni di canto e pianoforte. Negli ultimi anni erano cominciate ad arrivare le prime soddisfazioni, con premi e riconoscimenti. La 16enne aveva composto la sua prima canzone, Marilù, in cui parlava delle violenze di genere. Si era inoltre classificata al primo posto tra i pianisti per la categoria triennio solisti durante la competizione Scuole in musica di Verona. Soltanto lunedì scorso si era esibita con il coro della sua scuola al Teatro Comunale di Modena con Armonie del Novecento.