Scatti alle serrature di casa: attenzione al ladro-fotografo

Si aggira per i pianerottoli di alcuni condomìni, ben vestito e "faccia pulita" da bravo ragazzo, giacca e cravatta d'ordinanza ma potrebbe essere un ladro d'appartamenti o un mandante: con la telecamera del suo smartphone, infatti, inquadra e fotografa le serrature delle porte di casa creando una certa apprensione tra i residenti del quartiere Torrino Mezzocamino di Roma nella periferia a sud di Roma. Per questo motivo è stato ribattezzato con il nome di ladro-fotografo.

Le immagini online

La stessa tecnologia che utilizza per scoprire le serrature degli altri lo hanno incastrato (telecamera a circuito chiuso) e il tam tam in rete è partito incessante nelle ultime ore: sulla pagina Facebook Torrino Mezzocamino - Uniti per la sicurezza del quartiere sono state postate alcune immagini e un video in cui l'uomo si piega verso la serratura di un'abitazione con la luce delle fotocamera in modalità on inquadrandola da vicinissimo. Un fermo immagine, poi, mostra il volto del presunto topo d'appartamenti.

La denuncia dei residenti

" Ho controllato le registrazioni perché mi hanno anche citofonato, non aspettavo nessuno e quindi non ho aperto per prudenza " ma " ho visto quel ragazzo aggirarsi e fotografare i nostri portoni. Credo che stesse controllando anche chi era presente in quel momento in casa, ecco perché ha citofonato al mio campanello", ha affermato al Messaggero un residente della zona oggetto di attenzione da parte dell'uomo sospetto. Non è la prima volta, comunque, che a Torrino Mezzocamino accade una cosa del genere come ha spiegato il presidente di uno dei due gruppi di quartiere, Francesco Aurea sottolineando però che la popolazione adesso è più organizzata a fronteggiare furti che ci sono sempre stati.

I timori per le festività

Quanto accaduto in questi giorni potrebbe non essere un caso: il ladro-fotografo sa bene che per le festività pasquali molta gente potrebbe lasciare casa per qualche giorno, ecco perché durante questa e altre ricorrenze si registrano picchi di furti nelle abitazioni. " Cerchiamo di organizzarci tra di noi: chi resta nei giorni di festa, sorveglia per quanto possibile le case che restano vuote. Con questo stesso principio abbiamo attivato anche il gruppo di controllo del vicinato", ha spiegato Aurea al quotidiano romano. Non solo case ma anche negozi saccheggiati e furti di auto che sono aumentati esponenzialmente negli ultimi mesi con i residenti sempre più preoccupati e meno sicuri.