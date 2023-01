Scende dall'auto e viene investita: bimba muore sul colpo a 10 anni

Una bimba di dieci anni, originaria di Reggio Calabria, ha perso la vita ieri sera poco prima delle 22 in un incidente stradale all'altezza dello svincolo della A2 'Bagnara Calabra-Piani della Corona', direzione nord. Secondo quanto reso noto, la piccola stava viaggiando insieme alla sua famiglia, quando un guasto alla macchina ha portato il conducente a sostare sulla carreggiata di emergenza. Appena scesa dalla vettura, la bambina è stata travolta poco prima dello svincolo autostradale di Bagnara Calabra da una vettura in transito ed è morta sul colpo. Le indagini sono ancora in corso per definire la dinamica del tragico incidente costato la vita alla piccola.

Cosa è successo

La tragedia è avvenuta nella tarda serata di ieri, giovedì 5 gennaio, quando la piccola era in viaggio sull'autostrada, in direzione nord, insieme alla mamma e al compagno di lei, tutti residenti a Reggio Calabria. Improvvisamente, a causa di un guasto, ha iniziato a uscire fumo dal cofano dell'Audi A3 a bordo della quale stava viaggiando la famigliola. Non riuscendo però ad arrivare alla piazzola, e per paura che la vettura prendesse fuoco, il guidatore è stato quindi costretto a fermarsi nella corsia d'emergenza. Quando stava abbandonando il mezzo, la bimba, per cause ancora in fase di accertamento, è scesa dal lato sinistro dove, proprio in quel momento, stava sopraggiungendo una Renault Clio guidata da un uomo di circa 60 anni, originario di Oppido Mamertina, comune in provincia di Reggio Calabria. Il grave impatto non ha lasciato alla bambina possibilità di salvarsi ed è deceduta sul colpo.

Perché è indagato il conducente dell'auto

Sul luogo della tragedia sono giunti gli agenti della polizia stradale di Palmi e il personale sanitario del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della bambina. Sul posto dell'incidente si è reso necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il principio di incendio dell'Audi. Subito è stato avvertito il pubblico ministero di turno della Procura di Reggio Calabria, e la stradale ha eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Le indagini dovranno adesso accertare se vi è stata o meno la responsabilità di qualcuno, intanto però l'automobilista alla guida della Renault che ha investito la piccola è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto, precedente alle opportune verifiche, per dare la possibilità all'uomo di farsi assistere da un avvocato durante le prime fasi delle indagini. La Procura di Palmi ha avviato un'indagine per ricostruire nei dettagli quanto accaduto.