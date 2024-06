Avellino, bimbo di 8 anni muore schiacciato da tavolo di ferro: stava giocando in cortile

Ascolta ora 00:00 00:00

La comunità di Montemarano, piccolo comune della provincia di Avellino, è sotto choc per la tragica morte di un bimbo di soli 8 anni, deceduto tragicamente mentre giocava nel cortile della sua abitazione: il piccolo sarebbe rimasto schiacciato sotto il peso di un tavolo senza avere alcuna possibilità di scampo. Il primo cittadino del paese, stringendosi attorno al dolore dei genitori della vittima, ha proclamato il lutto cittadino, annullando le celebrazioni in programma in onore dei santi Giovanni e Paolo.

Stando a quanto riferito dalle autorità, i fatti si sono verificati durante la serata di ieri, mercoledì 26 giugno: sono all'incirca le ore 20.00, quando il bambino, il piccolo Domenico, resta schiacciato sotto un pesante tavolo di ferro, che si stacca improvvisamente dal fissaggio travolgendolo. Troppo gravi le lesioni riportate dal bimbo, per cui l'intervento dei soccorritori si è rivelato inutile: gli uomini del 118 hanno potuto solo constatare il decesso dopo una serie di tentativi di rianimazione.

Il piccolo Domenico, figlio unico di una coppia che vive nella contrada rurale di Macchia del Monte, stava per recarsi alla festa patronale in corso di svolgimento in una frazione vicina del piccolo comune irpino.

Oltre ai soccorritori, sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri, i quali hanno dato avvio alle indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti, provvedendo a informare il pubblico ministero di turno, che ha comunque disposto la restituzione della salma del bimbo ai genitori senza richiedere l'esecuzione di un esame autoptico.

L'intera comunità di Montemarano è sotto choc per la tragedia, e il primo cittadino del piccolo comune dell'avellinese ha deciso di proclamare il lutto cittadino. "Stiamo vivendo una tragedia che ci lascia senza parole e che ci getta in uno stato di profondo dolore e di sincera commozione" , ha scritto sul suo profilo social Beniamino Palmieri. "Tutti abbiamo il dovere di piangere questo bambino che è venuto a mancare così presto, tutti abbiamo il dovere di stringerci intorno alla sua famiglia, perché questo lutto è di tutta Montemarano. Facendomi interprete del sentimento dell’intera comunità ho deciso di proclamare il lutto cittadino" , ha concluso.

Nella serata di ieri

era in programma anche un'esibizione del cantante Povia e di Antonio Manganiello: ovviamente le celebrazioni in onore dei santi Giovanni e Paolo sono stati sospese per rispetto del dolore dei familiari del piccolo Domenico.