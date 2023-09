"Schiaffeggiato da un maresciallo". Il video choc: cosa è accaduto a Viterbo

Un 32enne di Castiglione in Teverina, comune della provincia di Viterbo, ha deciso di sporgere denuncia nei confronti di un maresciallo dei carabinieri, reo di averlo schiaffeggiato e di volerlo poi sottoporre a un trattamento sanitario obbligatorio. A riprova delle accuse rivolte al militare, il protagonista della vicenda, Michael Abatecola, ha depositato due filmati ripresi da una videocamera di sorveglianza installata all'esterno della propria abitazione. Nel primo si vede lo schiaffo subito dall'uomo ad opera del maresciallo Fabio Ceccarelli, nel secondo l'arrivo di quest'ultimo in divisa che, accompagnato da due persone, avrebbe voluto sottoporre il 32enne a un Tso.

Stando a quanto riferito da Repubblica, l'episodio si sarebbe verificato lunedì 14 agosto. La vicenda avrebbe tuttavia avuto inizio in precedenza a causa di una semplice lamentela per la musica troppo alta da parte di una vicina di casa dell'uomo. Sarebbe stata la donna di 70 anni a contattare le forze dell'ordine in quanto esasperata per via del frastuono proveniente dall'abitazione del 32enne. L'anziana era stata costretta a farlo a causa del fatto che il suo vicino non aveva alcuna intenzione di accondiscendere alle richieste di abbassare la musica, respingendo ogni possibilità di dialogo.

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale stazione, cosa che ha fatto inervosire parecchio l'uomo. "Non ho preso bene l’intervento dei militari e pertanto, dopo aver spento la musica, ho chiesto se poteva intervenire il comandante di stazione Fabio Ceccarelli" , racconta Michael Abatecola a Repubblica, "lo conoscevo bene e ci sono in buoni rapporti" . Il problema è che nel lamentarsi dell'intervento da parte degli uomini dell'Arma sarebba volata qualche parola sopra le righe. Motivo per cui, quando il maresciallo Ceccarelli è giunto sul luogo, l'atmosfera pareva già decisamente tesa.