Lo schianto con la Lamborghini che finisce nel fosso, morto l'imprenditore Luca Polito

Terribile incidente nel pomeriggio di ieri a Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia: una Lamborghini Gallardo si è infatti ribaltata lungo la strada, finendo in un canale di irrigazione. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per l'imprenditore che si trovava alla guida, deceduto a causa dello schianto, mentre un'altra persona si trova ora in gravi condizioni.

Secondo quanto riferito sino ad ora, l'incidente si è verificato intorno alle 14.00 di sabato 19 aprile. L'imprenditore edile Luca Polito stava guidando la sua vettura bianca in via del Rio, quando è avvenuto l'irreparabile. L'uomo, un 51enne, stava viaggiando con a bordo un amico, seduto sul sedile del passeggero. A quanto pare Polito aveva acquistato da poco la Lamborghini, e la stava testando in quelle strade di campagna. Improvvisamente l'uomo ha perso il controllo del veicolo, che ha finito con il ribaltarsi e schiantarsi in uno dei canali che percorreva parallelamente la carreggiata. In poco tempo, l'abitacolo dell'automobile si è riempito di acqua e fanghiglia.

Immediata la chiamata ai soccorsi da parte di chi si è ritrovato ad assistere. A raggiungere la zona sono stati i vigili del fuoco di Portogruaro e gli operatori sanitari del Suem 118. La Lamborghini bianca si trovava capovolta nel canale, ed è stata una corsa contro il tempo per liberare i due uomini. Sul posto sono intervenuti anche due sommozzatori trasportati dall'elicottero Drago 149. Uomini di supporto sono arrivati anche dal comando di Vicenza.

Purtroppo non è stato possibile fare nulla per Polito, rimasto intrappolato all'interno della vettura. L'uomo potrebbe essere morto annegato. Salvo, invece, il suo amico, che è stato estratto in tempo dalle lamiere: l'uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Portogruaro, dove si trova ricoverato in gravi condizioni.

Grande il dolore per l'inaccettabile scomparsa di Luca Polito, che lascia al moglie Sonia Trevisan e un

, Andrea.

Gli inquirenti, che hanno svolto i rilievi sul luogo dell'incidente, cercheranno di capire che cosa sia accaduto. La speranza è che l'amico di Polito possa ricordare qualcosa dell'incidente.