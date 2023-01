Scontro frontale tra bus e auto

Un giovane è stato trasportato all’ospedale oftalmico di Roma in seguito a un grave incidente avvenuto di notte nel quadrante Nord della Capitale. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze per i due conducenti. L’impatto frontale tra un bus dell’Atac e un’auto è avvenuto nella notte tra sabato 14 e domenica 15 gennaio a Roma, all'altezza de La Storta, in via Cassia al civico 1694. Secondo quanto ricostruito, una vettura Renault Clio si è scontrata frontalmente con un bus Atac della linea 201 poco dopo le 2 di notte. Nell'impatto è rimasto ferito un 23enne in modo non grave. Il ragazzo è stato poi trasportato in ospedale.

Cosa è successo

Le cause dell’incidente stradale sono ancora in corso d’accertamento da parte delle forze dell’ordine. Alcuni passanti hanno fotografato con i loro cellulari le immagini dei due mezzi incidentati, entrambi distrutti, e hanno poi postato le foto sulla pagina Instagram "Welcome to Favelas". Sono soprattutto le parti anteriori dei due veicoli a essere particolarmente danneggiate, con vetri frantumati e carrozzerie distrutte. L’impatto avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. Sul luogo dell’impatto è giunto il personale sanitario a bordo di una ambulanza e ha soccorso le persone rimaste coinvolte nell’incidente. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con i gruppi Cassia e Gpit che si sono occupati dei rilievi utili alle indagini.

La testimonianza

Una persona che si trovava sul bus incidentato ha raccontato che la vettura stava procedendo contromano e che l’autista del bus ha cercato di evitare l’impatto senza riuscirvi. Le persone sul bus sono poi scese sotto choc dopo l'incidente: "Un ragazzo di 23 anni non si è reso conto di quello che stava accadendo. Il conducente Atac è stato bravissimo e professionale. Per evitare il peggio ha sterzato e poi frenato, ma l'impatto è stato inevitabile. Noi eravamo sull'autobus e siamo tutti in stato di shock, ma vivi, fortunatamente" . Tra le ipotesi c’è quella che il conducente della vettura, il ragazzo di 23 anni, possa essere stato colto da un colpo di sonno mentre era alla guida, e per questo motivo abbia poi perso il controllo del mezzo.

Segui già la pagina di Roma de ilGiornale.it?