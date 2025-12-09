Leggi il settimanale
Cronaca locale |Maniago (Pordenone)

Scontro tra un'auto e una corriera: un morto e alcuni studenti feriti

L'incidente è avvenuto sulla sulla Sr464. Nell'urto è morto all'istante il conducente della macchina. Feriti in modo lieve cinque o sei ragazzi

Un automobilista morto e alcuni ragazzi feriti ma in modo lieve: è questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 7 sulla Sr464 a Maniago (Pordenone) dove un'auto si è scontrata frontalmente con una corriera sulla quale viaggiavano studenti e qualche pendolare.

Nell'urto è morto all'istante il conducente dell'auto e sono rimasti feriti forse cinque o sei ragazzi, tutti portati con le ambulanze del Sores all'ospedale di Pordenone. Sul posto stanno operando anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco che stanno liberando l'autista dell'autobus rimasto incastrato tra le lamiere.

Le condizioni di autista e studenti

Secondo le prime informazioni, le condizioni degli studenti portati all'ospedale di Pordenone sono state classificate come codice verde. Qualcuno è ancora sotto choc per l'incidente.

Più serie invece sono le condizioni dell'autista dell'autobus: i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare due ore per liberarlo districandosi tra le lamiere contorte. È rimasto tuttavia sempre cosciente e vigile e intorno alle 9 è stato stabilizzato in un'ambulanza presente sul posto e trasportato in elicottero all'ospedale di Udine.

Articolo in aggiornamento

