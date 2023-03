Vogliono intitolare la scuola a De André. Ma genitori e docenti s'infuriano

“Fabrizio De Andrè? Non è degno di avere intitolata la scuola” . È questa la polemica che sta infuocando il dibattito a Norma, un piccolo centro in provincia di Latina, fino a oggi noto in particolare per il museo del cioccolato. L’amministrazione comunale ha però scoperto che l’ipotesi di intitolare il plesso al cantautore trova un muro da parte di alcuni docenti e genitori.

Il nuovo plesso scolastico ancora da intitolare

La nuova scuola del piccolo paese, come racconta il quotidiano Latina Oggi, è stata inaugurata un anno fa e solo da poco il consiglio comunale si è espresso sull’intitolazione. Il sindaco Andrea Dell’Omo ha così deciso di coinvolgere nella decisione sia il consiglio di istituto sia i docenti. Il comune, come è giusto che sia, ha presentato una rosa di nominativi e pare che quello di De André sia stato tra i preferiti da una parte degli interpellati, scatenando però la reazioni di genitori e docenti. “Certo personalmente e come Giunta avevamo una rosa di nomi che abbiamo proposto. Per quanto mi riguarda, tra questi, il primo è proprio quello del maestro. Con De André abbiamo proposto Falcone e Borsellino, Gino Strada, Pasolini. Non mi aspettavo, nessuno di noi si aspettava una reazione come quella che registriamo da qualche giorno” afferma il sindaco Dell’Omo che è stato costretto a rinviare di qualche giorno la decisione permettendo così ai contrari di avanzare proposte alternative.

Cosa non convince?

Ma cosa non convince sulla figura di De André? I testi di alcune canzoni? Il suo essere stato un bastian contrario? Le posizioni spesso critiche sulla chiesa e la religione? Forse un misto di tutto questo. Certo è che al sindaco e all’amministrazione sembrava una cosa bella intitolare la scuola a un cantautore che è stato soprattutto un poeta oltre che musicista, con testi che restano nella storia della musica italiana. Ma nel paese, tra i genitori e gli inseganti, in tanti hanno mugugnato e da giorni non si parla d'altro che di questa possibile scelta.

Alla fine deciderà comunque la giunta