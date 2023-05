Scuolabus con 20 ragazzi a bordo finisce fuori strada: ci sono feriti

Uno scuolabus di Autolinee Toscane, con a bordo venti ragazzi di età compresa tra i 15 e i 16 anni, è uscito di strada a Pontremoli, piccolo comune in provincia di Massa Carrara. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero dei feriti: cinque passeggeri e l'autista, che verserebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti gli elicotteri dei vigili del fuoco e diverse squadre di soccorso.

I feriti

Stando a quanto apprende l'Ansa, l'incidente è avvenuto sulla strada provinciale 37, tra il comune di Pontremoli e Zeri, nel primo pomeriggio di martedì 30 maggio. A bordo del mezzo c'erano circa 20 adolescenti e l'autista. Due ragazzi sono stati trasportati in ospedale con un codice rosso: il primo per un trauma cranico, l'altro solo per la dinamica del ferimento. Gli altri tre, invece, sono arrivati al Pronto Soccorso in codice giallo. I restanti 15 hanno riportato ferite di entità lieve. Nessuno è in pericolo di vita.

Grave l'autista

L'autista del mezzo è rimasto incastrato nel bus fino all'arrivo dei sanitari: sarebbe cosciente ma in gravi condizioni. Secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, ai soccorritori avrebbe detto di essere " rimasto abbagliato dal sole " e, quindi, di aver perso poi il controllo del mezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, vigili del fuoco, carabinieri, soccorso alpino ed elicotteri. La dinamica dell'incidente resta da accertare.

Il sindaco di Zeri: "Uno scenario drammatico"