Sea mette in contatto diretto aeroporto e passeggeri con WhatsApp

Sea Aeroporti di Milano lancia un nuovo servizio innovativo per i propri passeggeri: da oggi è possibile contattare il team Customer Care direttamente tramite WhatsApp. Con questa iniziativa, gli scali di Malpensa e Linate diventano i primi aeroporti in Italia ad adottare una modalità di comunicazione diretta, rapida e interattiva. Un importante passo avanti nell'ambito dell'assistenza ai passeggeri perché un Servizio Clienti più efficace e in grado di rispondere alle esigenze di tutti i passeggeri consente di costruire rapporti di fiducia più forti e di lungo periodo.

I SERVIZI PER I VIAGGIATORI

Assistenza diretta: i passeggeri potranno scrivere scrivere direttamente al team Customer Care per qualsiasi tipo di richiesta, dalle informazioni sui servizi aeroportuali alle tematiche eCommerce, dall’offerta food & shops in aero-porto alle questioni relative al Milano Malpensa Boutique, ricevendo rispo-ste rapide e personalizzate.

Tracciare i propri voli: con la semplicità di un click sulla lista voli di www.milanomalpensa-airport.com e www.milanolinate-airport.com o con l’invio di un messaggio di chat, sarà possibile ricevere aggiornamenti in tempo reale sullo stato del proprio volo, inclusi eventuali ritardi o cambi di gate.

Interagire con il chatbot degli scali, il sistema di risposta automatica che assiste l’utente nel trovare in autonomia le informazioni più semplici desiderate e che non richiedono l’assistente umano, con estrema facilità;

COME FUNZIONA

Il servizio è estremamente semplice da utilizzare. I viaggiatori possono aggiungere il numero di WhatsApp dedicato del Customer Care dell'Aeroporto di Milano, 02 232323, ai propri contatti e iniziare a chattare per ottenere assistenza o informazioni. Prima di chattare direttamente con un operatore o con una operatrice, l’utente avrà anche l’opportunità di trovare in autonomia la propria risposta interagendo con la chatbot.

WhatsApp è una delle applicazioni di messaggistica più popolari al mondo e ha una presenza significativa in Italia, in Europa e nel mondo.

Nel nostro Paese, sono circa 35 milioni gli utilizzatori di questo sistema di chat su base mensile, con un tasso di penetrazione molto alto rispetto alla popolazione totale. L'uso di WhatsApp è diffuso tra tutte le fasce di età, con una particolare prevalenza tra i giovani e gli adulti. A livello mondiale, possiamo annoverare quasi 2 miliardi di utenti attivi.