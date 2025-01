"Sei la mia schiava". Picchia la moglie con un tavolino: arrestato l'uomo

Ascolta ora 00:00 00:00

Una scheggia impazzita, e forse non era la prima volta. Improvvisamente l'uomo ha perso la testa e si è scaraventato contro sua moglie, dando sfogo a una dose di violenza che ha rischiato di avere un epilogo drammatico. La donna per fortuna è riuscita a salvarsi, ma non sarà affatto facile dimenticare i momenti di terrore che ha provato nelle grinfie del marito. Nei giorni scorsi una volante della polizia è intervenuta a Nesima, un quartiere della città di Catania, e ha trovato la signora letteralmente sconvolta dopo l'aggressione ricevuta; poi gli agenti hanno arrestato l'uomo e l'hanno affidato alla giustizia.

La donna ha raccontato di aver subìto una serie di botte dal marito. " Sei la mia schiava, devi fare tutto ciò che ti dico ", è il virgolettato riportato dall'Ansa. Che ha aggiunto ulteriori particolari sulla violenza scatenata dall'uomo: sua moglie aveva provato a scappare per liberarsi dalla sua morsa, ma l'ha inseguita e l'ha raggiunta nel terrazzo di casa. Lì è andato in escandescenza e ha scatenato tutta la sua rabbia: prima l'ha colpita con un tavolino di ferro all'addome; poi - una volta caduta a terra - è stata picchiata a suon di calci in testa.

I poliziotti sono intervenuti in seguito alla telefonata arrivata dalla signora, che aveva lanciato l'allarme e chiesto di essere urgentemente aiutata. Gli agenti si sono subito recati sul posto dell'accaduto e l'hanno trovata sul terrazzino dell'abitazione, rannicchiata su sé stessa in un angolo e visibilmente impaurita. Sul suo corpo erano ancora visibili i segni della violenza: aveva alcune ferite alle mani e il viso sporco di sangue. La donna è stata poi soccorsa dal personale del 118.

La signora ha denunciato l'incubo e sono emersi altri dettagli: l'uomo, con precedenti per reati contro il patrimonio e spaccio di droga, già in passato avrebbe avuto atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti e nel corso degli anni gli episodi di violenza sarebbero diventati sempre più frequenti. Tanto che a settembre dello scorso anno sarebbe stata minacciata di morte con un grande coltello da cucina. Ma la donna, per il terrore di essere vittima di ritorsioni ancora più gravi, non avrebbe mai trovato il coraggio di denunciare il marito.

Stando a quanto appreso da LaPresse, la signora ha fatto sapere che nel corso dell'ultimo caso è stata aggredita dall'uomo sotto l'effetto di alcol.

La Polizia di Stato di Catania hail marito di 61 anni: dovrà rispondere dell'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni della moglie. L'uomo è stato condotto in carcere in attesa del giudizio di convalida.