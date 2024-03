"Sei un'indemoniata", e il marito fa lapidare la moglie dai loro figli

Preghiere, riti di purificazione, esorcismi e violenze: così la vita di una 55enne consulente di una società elettrica di Roma è diventata in breve un vero e proprio inferno: responsabile il marito della donna, L.T., esperto nel settore della comunicazione di 55 anni, in grado di coinvolgere anche i due figli in quella follia quotidiana.

"Per mio marito sono un’adultera, e quindi una peccatrice, un’indemoniata" , racconta durante la propria deposizione la vittima, come riportato da "Il Corriere". "Così mi ha obbligato per sette, forse otto volte ad andare dall’esorcista. E un’altra volta ha spinto i miei due figli a tirarmi le pietre addosso" , prosegue, "lui ha un credo religioso estremamente forte, che ha devastato la nostra famiglia".

Il marito si trova ora alla sbarra per quelle violenze, connesse a rigidi rituali praticati quotidianamente, tra cerimonie di purificazione, digiuni e preghiere. "Una volta iniziammo a pregare a mezzanotte e all’alba ancora dovevamo pregare. Io mi alzai e lui si arrabbiò così tanto che mi spaccò un labbro" , ricorda la 55enne. L'uomo, sposato nel 2000, era cambiato dopo aver letto dei messaggi a contenuto erotico che la moglie aveva scambiato via cellulare con una sua vecchia fiamma: da quel momento, a partire dal 2016, la 55enne era diventata una "peccatrice" e andava guarita con la fede. L'unico modo per salvare la famiglia e il matrimonio. "Nel 2018 ci ha fatto fare un giro spirituale. È ottobre, dico a mio marito che è il caso che i ragazzi vadano a scuola. Ma lui: 'No, è più importante la fede'. Ci ha portato da Padre Pio, da Santa Rita da Cascia, a Loreto" , spiega ancora la donna. "Una volta mi ha cacciata di casa perché non dicevo il rosario come voleva lui, mi ha preso le cose e me le ha buttate sul pianerottolo" , prosegue, "il martedì e il venerdì dovevamo digiunare per espiare i peccati. Sono dimagrita di 22 chili".

L'episodio più grave resta comunque quello della "lapidazione", dal momento che il 55enne aveva coinvolto direttamente i figli. Dopo aver portato la famiglia in una zona boschiva nei pressi di Rocca Priora (Roma), il marito incitò i due ragazzi. "Picchiate vostra madre, tiratele i sassi, prendetela a calci" , gridò. I fratelli agirono "perché avevano paura che se avessero rifiutato se la sarebbe presa con loro. Però si sono fermati, implorando il padre di smetterla perché mi facevano male".