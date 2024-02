Il "Selfie Museum Love" per festeggiare San Valentino a Milano

Quest'anno Milano festeggia San Valentino in maniera davvero speciale, con un format internazione LOVE The Immersive Experience, un vero e proprio Selfie Museum, all’interno del primo Next Museum d’Italia, a Sesto San Giovanni (Milano).

Di cosa si tratta

Un'esperienza straordinaria, colorata, interattiva e soprattutto divertente, per tutte le famiglie. 1500 metri quadri di esposizione che raccontano l’Amore Universale, declinato in tutte le sue sfaccettature: per la natura, per il buon cibo, per sé stessi, per gli amici, per la bellezza e, in generale, per il divertimento.

Un viaggio nell'amore e nei sentimenti

Il percorso inizia con la spiegazione al pubblico del concept dell’experience, con il supporto di scenografici lightbox, che mostreranno i tanti esempi di passione tratti dalla storia dell’arte, dove i pittori di ogni epoca hanno affrontato e rielaborato il tema dell’Amore. Ci saranno quelli di Hayez e di Klimt, Magritte con L'impero delle luci, e ancora Narciso di Caravaggio e Il viandante sul mare di nebbia di Friedrich.

Le sale immersive

L’opera Girl with Balloon di Banksy si lega concettualmente alla maestosa sala immersiva, dove le pareti prendono vita grazie alla tecnica del videomapping raccontando il viaggio del palloncino a cuore, fuggito dalle mani della bimba, tra scenari romantici e coinvolgenti.

La musica avvolgente

Durante il viaggio si verrà immersi nella musica classica che renderà le immagini ancora più avvolgenti. All'interno della sala sarà anche possibile tuffarsi nel divertimento grazie ad una grande piscina di palline bianche e azzurre, a ricordare Giacomo Leopardi e il suo “ Naufragar m’è dolce in questo mare ”.

Si passa poi agli altri scenari interattivi progettati da Next Exhibition - produttore dell’experience - in collaborazione con importanti scenografi italiani con esperienza nel teatro e nel cinema e l’obiettivo di emozionare il visitatore e stimolare la sua creatività, invitandolo a scattare fotografie che rimarranno un ricordo e parte dell'esposizione stessa.

L'esperienza Love

Ogni stanza, immagine, ed esperienza, sarà instagrammabile per condividere il viaggio nei sentimenti che parte con un tunnel di cuori azzurri e rosa in neon e velluto, lo scenario più amato della precedente edizione del Love che lo scorso anno a Napoli, ha visto anche dar vita ad una proposta di martrimonio.

Si passa poi a la sala del mistero e della passione tra amanti, dove campeggia sulla parete la scritta “ We are not friends… ”, dal colore rosso fuoco, ispirata alle atmosfere infernali del quinto canto della Divina Commedia di Dante, con protagonisti Paolo e Francesca.

Immancabile la romantica luna dove danzano le proiezioni dei segni zodiacali e delle stelle dove ci si può immergere nella vasca da bagno tra nuvole vaporose bianche e rosa. Poi il cibo, altra "passione" profonda. Si entra quindi in Candyland un mondo fatto di pancakes su cui potersi sedere, una tazza di cioccolata appena versata, un'enorme coppa di gelato e tanti bastoncini di zucchero.

La natura

E ancora un'immersione nella natura con una grande altalena circondata da fiori e farfalle giganti che rimanda al sogno, perché come diceva Lao Tzu “ quello che il bruco chiama fine del mondo, il resto del mondo chiama farfalla ”. Un tunnel di fiori rosa conduce poi il visitatore alla primavera con una esperienza multisensoriale, grazie al profumo di boccioli primaverili.

L'amore per se stessi

Tanti gli specchi che riflettono il visitatore nell'enorme sala in cui si accede, uno stimolo ad amare sé stessi prima di ogni cosa, trovando la giusta pace e motivazione per affrontare qualsiasi possibile avversità della vita, sempre con le "buone vibrazioni", come recita la stanza cosiddetta “delle luci”, ideale per shooting in stile discoteca. Immancabile il percorso dedicato all'amicizia una delle forme di amore più forti, che si immerge in uno scenario dai colori dell'arcobaleno.

Le esperienze interattive

Un grande cuore con un QR code da inquadrare con lo smartphone, apre una “finestra sull’amore”, grazie alla tecnologia della realtà aumentata e il Love Wall, la parete dell’amore, dove i visitatori possono lasciare il loro messaggio d’amore con due diverse tipologie di messaggio: “Io amo…” e “Ti amo perché…”, con dediche personali di cui lasciare traccia ai successivi visitatori dell’experience.

Gioco e romanticisco sullo sfondo di Milano, una città che si tingerà di rosa, di arte ma soprattutto d'amore per i prossimi mesi.