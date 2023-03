La gara di velocità tra moto, poi l'impatto contro l'auto: morto un 16enne

È finita in tragedia una sfida di velocità tra moto cc125, disputata in una strada periferica di Biassono (provincia di Monza e Brianza) domenica mattina. Un ragazzo di 16 anni, Christian Donzello, è morto a seguito di un impatto violentissimo contro una Volkswagen di colore grigio che non ha potuto fare nulla per schivarlo. Un altro ragazzo, 18 anni, coinvolto nell'incidente, se l'è cavata con un prognosi di 7 giorni. I carabinieri di Monza stanno accertando la dinamica dell'accaduto.

Lo schianto mortale

La tragedia si è consumata ieri, domenica 12 marzo, lungo via Friuli, la strada dei capannoni industriali di Biassono. Christian Donzello, originario di Monza, era in sella alla sua moto 125. Probabilmente, scrive il giornalista Federico Berni sul Corriere.it, il gruppetto di giovani centauri si stava sfidando in una gara di velocità o destrezza. Fatto sta che il sedicenne ha impattato contro l'utilitaria. Soccorso con un'ambulanza, il giovane è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. È morto quest'oggi, lunedì 13 marzo, dopo 24 ore di agonia. L'amico, finito anche lui contro l'utilitaria, è rimasto ferito ma, per fortuna, non in modo grave.

Il video sui social

Il video dell'incidente è stato condiviso sui social. Nel filmato si distinguono chiaramente le due moto, quella di Christian e del 18enne, lanciate al massimo della velocità lungo il rettilineo di via Fruili. Tutt'attorno c'è una folla di adolescenti che attende di conoscere l'esito della sfida tra i giovanissimi centauri. Scattano foto e riprendono la gara clandestina con lo smartphone. In lontananza si vede una Volkswagen di colore grigio che sta svoltando verso sinistra: finisce sulla traiettoria delle moto. Christian prima, e l'amico poi, impattano contro l'auto. Dopo lo schianto, entrambi piombano sull'asfalto. Volano pezzi di carena ovunque e Christian non dà segni di ripresa. Solo a quel punto che il video si interrompe.

Le indagini