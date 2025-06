Sfreccia sulla pista ciclabile con la bici truccata: multa record per un senegalese

Sfrecciava sulla pista ciclabile del lungomare di Forte dei Marmi (Lucca), quando è stato fermato dagli agenti della polizia locale insospettiti dall'inusuale velocità del mezzo a due ruote: è bastato un semplice controllo per comprendere che la sua bici era stata modificata ad arte, per cui ora il responsabile, un senegalese di 24 anni, dovrà pagare una multa da ben 6mila euro.

I poliziotti di una pattuglia motociclistica in servizio lungo uno dei tratti più caratteristici nonché frequentati delle celebre località marittima di villeggiatura si sono subito resi conto che qualcosa non andava in quella "fat-bike", modello di bici elettrica così denominato per via degli pneumatici extra-larghi di cui è dotata. Il ragazzo procedeva a una velocità troppo elevata, decisamente sospetta, per cui gli agenti hanno deciso di fermarlo per effettuare una più che doverosa verifica.

È stato subito chiaro che la bicicletta era stata truccata: sul manubrio, infatti, era installata una manopola in grado di azionare il motore elettrico del mezzo a due ruote senza che per il conducente ci fosse la necessità di pedalare. Questa modifica ha pertanto trasformato da un punto di vista legale la e-bike a pedalata assistita in un ciclomotore a tutti gli effetti, e in quanto tale sottoposto alle regole previste per i veicoli a motore: il senegalese, per circolare, avrebbe quindi dovuto avere patente di guida, assicurazione e immatricolazione, che ovviamente mancavano.

All'extracomunitario 24enne, regolare sul territorio nazionale e domiciliato a Massa (Massa Carrara), sono state contestate le violazioni di guida senza patente idonea, circolazione con veicolo non immatricolato e privo di copertura

assicurativa. A ciò si sono aggiunte ulteriori violazioni inerenti proprio le modifiche non omologate apportate alla bicicletta elettrica: il tutto per un totale di 6mila euro, che si sommano al sequestro della fat-bike.